Par conséquent, même si ce n’est encore qu’un premier EP, « Swallowed by My Own Sins » montre déjà suffisamment de signaux positifs pour envisager l’avenir avec confiance. Peut-être reste-t-il encore aux Niçois à travailler leur identité sonore pour pleinement se démarquer au sein du paysage métallique hexagonal mais ce ne sont là que quelques ajustements qui viendront avec le temps, le principal me semblant déjà en place : le sens de l’écriture, la capacité à retenir l’attention de l’auditeur, le niveau technique affiché, la vision professionnelle de la musique. Beaucoup de promesses donc qui, je l’espère, seront comblées lors du premier LP. Alors que le quatuor ici présent avait commencé sa carrière en 2020 au sein du groupe de(à ne pas confondre avec la soupe), avec qui il a sorti un(«») puis un EP («»), il s’est assez rapidement réorienté vers untechnique qui a entraîné un changement de nom :. Par conséquent, si ce «» n’est qu’un premier jet sous cette nouvelle appellation, nous avons tout de même affaire à des jeunes (moins de vingt-cinq ans) qui ont déjà fait leurs classes.Je passerai rapidement sur la pochette, certes sympathique mais un peu passe-partout, la moue dédaigneuse du modèle agrémentée du couteau qu’elle tient à la main faisant bien comprendre que lui narrer la dernière histoire drôle de Guy Montagné serait malvenu, mais alors comment montrer patte blanche ? Citer un aphorisme de Cioran ? Offrir un lot de bougies délicieusement chantournées ? Je ne sais pas… De plus, on s’en fiche pas mal car ce qui nous intéresse ici, ce sont bien ces six compositions qui font de cette sortie un EP somme toute assez généreux avec ses vingt-trois minutes au compteur.Dès l’ouverture « The Greatest Moment of Your Life », l’auditeur parviendra à saisir les ambitions de la formation. Le style m’évoque tour à tour GOROD OBSCURA , un peu PESTILENCE sur « Prométhée » voire les débuts de GOJIRA dans le riffing de « Perception Fatale » ou le final de « I’ll Be Dust Again » (ce chant hurlé), dud’obédience progressive donc, assez mélodique, avec une vraie volonté de variations de tempos, de rythmiques et d’ambiances, on sent les gars appliqués et impliqués dans le projet. Evidemment, face à cela, on n’a pas envie d’être trop dur et ce même si l’on constate rapidement que la marge de progression est encore grande pour cette jeune formation. En effet, en dépit du fait que l’emballage soit soigné, tant sur la forme que le fond (la production s’avère très correcte), les mecs évoluent dans un registre extrêmement exigeant où, pour briller, on ne peut que se montrer exceptionnel.Cependant, à ce petit jeu duraffiné, je reconnais que l’équipe s’en sort plutôt pas mal : le chant est varié grâce à des intonations tantôt criardes, tantôt growlés, la section rythmique s’avère costaude sur ses appuis, privilégiant les mid-tempos semi-complexes aux sprints outranciers, le guitariste finissant d’habiller le tout intelligemment à l’aide de riffs et de rythmiques versatiles qui font de chaque composition un individus unique, ne notant pas de répétitions excessives de plans que le six-cordiste trouverait sympas.Par conséquent, même si ce n’est encore qu’un premier EP, «» montre déjà suffisamment de signaux positifs pour envisager l’avenir avec confiance. Peut-être reste-t-il encore aux Niçois à travailler leur identité sonore pour pleinement se démarquer au sein du paysage métallique hexagonal mais ce ne sont là que quelques ajustements qui viendront avec le temps, le principal me semblant déjà en place : le sens de l’écriture, la capacité à retenir l’attention de l’auditeur, le niveau technique affiché, la vision professionnelle de la musique. Beaucoup de promesses donc qui, je l’espère, seront comblées lors du premier LP.

