black et death metal, elle recèle également en son sein quelques joyaux grindcore, dont VILE SPECIES. C’est vrai qu’être construit sur la base de musiciens déjà chevronnés (dont Chris Dimopoulos de chez INCINERATION), cela aide à pondre des titres de qualité mais j’avoue que lorsque mon camarade Coco m’a envoyé le lien de ce « Disqualified as a Human », je ne m’attendais pas à prendre une telle rouste. Quinze titres, vingt minutes, tu as déjà la fesse qui chauffe avant même que la main ne se soit posée dessus.



Et c’est à juste titre qu’elle sent qu’elle va prendre une dérouillée, avec option doigts (oui, au pluriel) dans le cul parce que ce LP, bah il foudroie dès la première écoute. Il faut dire que les types ont eu tout le loisir de peaufiner leur artillerie, que ce soit au travers d’un EP éponyme (2020), de splits, dont un avec les biens connus Against the Values of Civilization »). Largement de quoi marquer les esprits donc, mais pas pour autant suffisant pour signer sur un label, ce second effort longue durée restant indépendant. Surprenant… Mais ça, du point de vue de l’auditeur basique, on s’en branle peut-être un peu car ce qui compte en définitive c’est la teneur en fer de ce disque et de ce côté-là, pas de soucis, tu pourras blinder ta porte d’entrée avec.



Certes, les musiciens recyclent la tradition ancestrale des morceaux courts, toujours en-dessous des deux minutes, avec des alternances vocales hurlées / growlées efficaces et, bien sûr, un tempo systématiquement dans le rouge, même si un titre tel que « A Cross Up the Ass = God as a Weapon » flirte allégrement avec le death metal dans sa forme la plus radicale. Si j’aime ? Quelle question. Les musiciens te scient les os à grands coups de blasts, ils équilibrent chacune de leurs quinze compositions entre death hyper vénère et grind radical, ils habillent cela avec une pochette superbe qui doit peser un maximum en version vinyle et, cerise sur le pack de binouzes, ils assurent comme des dingues dès lors qu’il est question de te frapper la gueule à coups de manche de pioche. Tu voudrais quoi de plus ? C’est du grind bordel de merde, ça hurle et ça se chamaille dans le dortoir, on crache à la gueule du petit nouveau et on lui prépare un lit en portefeuille, peut-être même qu’on lui passe une bite au cirage et qu’on pisse dans ses godasses mais tout cela reste dans un esprit de franche camaraderie, VILE SPECIES restant tout du long viril mais correct, comme aime à le dire les commentateurs sportifs.



