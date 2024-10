Blasphemy - Blood Upon The Altar Chronique Blood Upon The Altar (Démo)

Blood Upon The Altar n’a peut-être pas tout à fait la même aura que des albums comme Fallen Angel Of Doom.... et Gods Of War rapidement devenus cultes dans les milieux les plus obscurs mais c’est cependant par cette démo que tout a commencé pour les Canadiens de Blasphemy.



Formé en 1984 à l’initiative de Gerry Joseph Buhl (Nocturnal Grave Desecrator And Black Winds, chant, basse) et Sean Stone (3 Black Hearts Of Damnation And Impurity, batterie), les deux amis d’enfance sont rapidement rejoints par Geoff Drakes (Caller Of The Storms, guitare) et Blake Cromwell (Black Priest Of The 7 Satanic Blood Rituals, guitare). Passé durant ses premières années par plusieurs patronymes (Antichrist, Desaster, Thrash Hammer...), le groupe opte en 1986 pour celui de Blasphemy. Deux ans plus tard, la formation originaire de Burnaby, petite bourgade située en banlieue de Vancouver, se décide enfin à sortir sa toute première démo. Une cassette intitulée Blood Upon The Altar, produite évidemment avec les moyens du bord mais proposée malgré tout à mille exemplaires.



Depuis longtemps épuisée (même si celle-ci a rapidement été proposée en sus de l’album Gods Of War afin de compenser sa courte durée), il aura fallu attendre 2018 pour que cette première démo soit rééditée comme il se doit (je fais volontairement fi de ces deux éditions cassettes sorties en 2017 chez Diabolicurst Productions et Lapis Lazuli). Des versions CD, cassette et vinyle proposées notamment par Nuclear War Now! Productions mais aussi par Necrolatry Records et Pulverised Records. Bref, de quoi contenter tout le monde d’autant que tous ces labels ont eu la bonne idée de reprendre l’illustration originale en y apportant un tout petit coup de frais (quelques petits arrangements graphiques à l’image ici de ce logo repositionné et colorisé).



Enregistré aux Fiasco Bros. Recording Studios de New Westminster (une structure aujourd’hui toujours en activité qui a vu passer entre ses murs des groupes comme Annihilator, Defiance, Witches Hammer, Procreation et Tumult), ce premier enregistrement de Blasphemy possède étrangement une production organique bien plus convaincante et équilibrée que celle de son successeur, l’iconique Fallen Angel Of Doom..... Au programme de cette fameuse démo, neuf compositions (qui seront presque toutes reprises plus tard sur les deux albums du groupe) pour une durée de vingt-et une minutes.



Largement influencé par la scène sud-américaine (Sarcófago en particulier), Bathory et le Thrash allemand des années 80 (Sodom et Kreator en tête), le groupe canadien livre ici un Black Metal bestial et primitif particulièrement excitant pour l’époque. Passé cette introduction mettant déjà à l’honneur le célèbre cimetière de Ross Bay (lieu de frasques inavouables et peu orthodoxes de tous ces jeunes "Black Metal Skinheads"), Blasphemy va rapidement donner le ton grâce à un "War Command" expéditif (trente-neuf secondes seulement) sur lequel chaque élément semble en effet poussé à son paroxysme, notamment ce chant incompréhensible bardé d’effets en tout genre. Un poil plus structurée et compréhensible, la suite ne montre néanmoins aucun signe de faiblesse et va très vite nous permettre de mieux saisir pourquoi Blasphemy est encore aujourd’hui considéré comme un groupe majeur de la scène Black Metal et l’un des pionniers de ce que l’on nomme le Black Metal bestial. En effet, si la musique des Canadiens ne brille ni par son originalité ni par sa complexité et encore moins par son degré d’exécution, elle compense ces quelques "lacunes" (si tant est qu’il faille les considérer comme telles) par un ensemble d’éléments clefs qui font tout le sel de cette musique particulièrement bas du front. Ainsi la musique des Canadiens se distingue par une approche particulièrement frontale marquée notamment par un riffing simple et répétitif mais terriblement hypnotique, une succession quasi-ininterrompue de blasts et autres coups de boutoir à rendre n’importe quel auditeur complètement zinzin, de hurlements littéralement possédés (si Nocturnal Grave Desecrator And Black Winds ne fait preuve d’aucune finesse tout au long de ces vingt-et-une minutes cela ne l’empêche pas d’apporter quelques variations à son chant (sans compter les quelques incartades de Black Priest Of The 7 Satanic Blood Rituals derrière le micro histoire d’apporter encore un petit peu plus de nuances)) et pour finir de solos particulièrement bruyants et chaotiques.

Une frénésie de tous les instants néanmoins contrastée par quelques moments où Blasphemy va choisir de lever le pied au profit de séquences plus chaloupées ("Weltering In Blood" à 2:05, "Ritual" à 1:12, les premières mesures de "Blasphemy"). Une science de la rupture déjà particulièrement affutée dont l’effet (au moins sur ma petite personne) s’avère absolument instantané et que beaucoup d’autres ne manqueront pas de s’approprier par la suite (Archgoat, Beherit, Conqueror, Black Witchery, Revenge et tous ceux qui par la suite ont suivi de près ou de loin).



Contrairement à ce que son statut de démo pourrait laisser supposer, Blood Upon The Altar s’avère finalement plus accessible que Fallen Angel Of Doom.... qui sortira pourtant un an plus tard. Certes, elle non plus n’est pas destinée aux oreilles les plus chastes et les plus fragiles mais elle n’en constitue pas moins une pièce d’histoire incontournable pour tous ceux qui souhaiteraient un petit peu mieux saisir l’évolution de la scène Black Metal à l’orée des années 90. En attendant, entre la violence et l’énergie de ces quelques titres, ces prestations musclées ayant systématiquement ou presque débouché sur de la casse et des bagarres générales et ces profanations et autres actes blasphématoires ayant mené les garçons de Blasphemy plus d’une fois au commissariat, on comprend mieux pourquoi le groupe canadien a très vite été auréolé d’un statut particulier, pour ne pas dire culte, au sein de la scène Black Metal.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE