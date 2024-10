Egregore - The Word Of His Law

Alors que Mitochondrion s’apprête à sortir son nouvel album, l‘imposant Vitriseptome et ses quatre-vingt-huit minutes, j’avais très envie de revenir non pas sur Archaeaeon qui fera cependant l’objet d’une chronique "rattrapage" dans les jours ou les semaines à venir mais sur un autre des projets impliquant une partie de ses membres.



Baptisé Egregore, le groupe est ainsi né de cette amitié qui lie Shawn Haché et Sebastian Montesi depuis déjà plusieurs années. Formé en 2019 sous la forme d’un duo, l’entité a depuis été rejoint par un troisième larron en la personne de Philip Fiess (Bone Chalice, Fornskog, Garotting Deep...). C’est cependant sous sa configuration initiale qu’est paru en avril 2022 The Word Of His Law et cela même si monsieur Fiess y est pourtant crédité en tant que musicien de session pour quelques lignes de chant additionnel. Paru sur le label américain 20 Buck Spin, ce premier album est sublimé par une illustration toujours aussi incroyable signée des mains talentueuses de l’artiste allemand Patrick Zöller plus connu dans le milieu sous le pseudonyme de Karmazid (13th Moon, Chevalier, Deathless Void, Skáphe, Svartidauði, Urfaust, Venefixion...). S’il n’est bien évidemment pas le seul à faire preuve d’une identité très marquée (on pourrait également citer d’autres artistes tels que Dan Seagrave, Raul Gonzalez, Paolo Girardi, Eliran Kantor, Juan José Castellano Rosado et j’en passe), il y a quelque chose dans son travail (que ce soit ces courbes, ces symboles, ces visions surréalistes, ce sens de la composition et de la juxtaposition...) qui me fascine et m’envoute (notamment ses collaborations avec Bezwering, Seraphic Entombment et donc Egregore). Vous l’aurez compris, avant même d’avoir posé mes oreilles sur la musique du duo canadien, j’avais déjà très envie de tomber sous le charme de ce premier album.



Bouclé en moins de trente minutes, The Word Of His Law est un album aux chiffres pour le moins modestes puisqu’en plus de sa durée modérée, celui-ci se compose de seulement six morceaux parmi lesquels une introduction ainsi qu’une longue conclusion atmosphérique et quasi-instrumentale très éloignée des quatre titres qui la précède. C’est donc peu mais le duo canadien compense ce qui pourrait susciter un brin de frustration par une approche relativement originale et finalement assez éloignée de ce que l’on a l’habitude d’entendre et cela malgré des références pour le moins évidentes.

À la croisée des chemins entre Black et Death Metal, Egregore a choisi d’emboîter le pas à des formations atypiques telles que Nocturnus, Nocturnus AD et Negative Plane. The Word Of His Law se distingue ainsi par un riffing à la fois infernal et plutôt tarabiscoté qui effectivement n’est pas sans faire écho à ces trois groupes américains. Même constat avec le chant de Shawn Haché caractérisé par un débit particulièrement cadencé. Si certaines séquences sont l’occasion pour le duo d’exprimer un pan de leur personnalité, d’autres à l’image de celles entamées dès les premières secondes de "Howling Premonition" et "Exfiltrating The Triangle" sont clairement inspirées par ces quelques groupes. Une impression également renforcée par l’usage sporadique de clavier comme une fois encore sur "Howling Premonition" dès 0:42 avec ces notes de piano déglingué ou avant cela sur "The Place And The Time", introduction grandiloquente et baroque menée à grands coups de cordes frottées.



Sans être fondamentalement opposés aux deux titres qui les précèdent, "Reborn As The Word Of His Law" et "Libidinization Of Will Azothic" vont pourtant s’avérer sensiblement moins marqués par ces quelques influences. L’occasion pour le groupe de s’affirmer et ainsi s’épanouir à travers une approche plus personnelle, notamment sur la seconde partie de "Libidinization Of Will Azothic" grâce à ce rythme beaucoup moins soutenu et ces voix lumineuses, habitées et célébratoires évoquant de grandes messes occultes. Radicalement différent, "An Address To Abraxas" vient quant à lui conclure ce premier album sur une note beaucoup plus atmosphérique grâce à ces nappes synthétiques et mystérieuses de claviers, cette guitare acoustique empreint d’une certaine mélancolie, ces leads lointains et diffus ou bien encore voix tantôt susurrées et incantatoires tantôt plus sombres et menaçantes. Une conclusion très éloignée de ce Black / Death dispensé jusque-là par Egregore mais qui en terme d’atmosphère colle pourtant tout à fait avec ces ambiances de profonde dévotion qui marque chaque seconde de The Word Of His Law.



Comme toujours avec Shawn Haché et Sebastian Montesi, les deux garçons font mouche une fois encore avec ce récent projet qui depuis l’intégration officielle de monsieur Philip Fiess dans les rangs de la formation semble donc vouloir prendre la suite d’Auroch après sa séparation plus tôt cette année. Toujours désireux d’offrir à leurs auditeurs quelque chose de personnel et de différent, les deux garçons font donc avec Egregore un beau clin d’oeil à quelques références tout à fait évidentes tout en prenant soin néanmoins d’entretenir une certaine identité. Certes, il y a un peut-être un léger manque d’homogénéité qui ressort à l’écoute de The Word Of His Law mais l’ensemble n’en reste pas moins particulièrement convaincant et prometteur pour la suite.



