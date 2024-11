七生報國 - デモ 一 Chronique デモ 一 (Démo)

七生報國 (ou Shichisei Hokoku pour tous ceux qui comme moi ne savent absolument pas déchiffrer ces obscurs kanjis) est une formation japonaise originaire de Kobe sur l'île de Honshū. À l’instar de beaucoup d’autres groupes de Black Metal évoluant dans les bas fonds de l’underground, on ne sait évidemment pas grand chose en ce qui concerne la ou les personnes qui se cachent derrière ce projet. D’ailleurs, hormis son origine géographique, je n’ai rien d’autre à vous apprendre au sujet de cette entité si ce n’est qu’elle compte à son actif deux démos. La première parue en 2021 dont il va être question aujourd’hui, la seconde en juin dernier sur laquelle je reviendrai très prochainement.



Intitulée デモ 一 (soit Première Démo en japonais), cette bien nommée réalisation parait d’abord sous forme dématérialisée avant d’être proposée quelques mois plus tard sous forme matérielle, d’abord en cassette (août 2021) puis finalement en vinyle (février 2022) par Obscurant Visions, petite structure originaire d’Ouzbékistan à qui l’on doit d’autres sorties de choix comme par exemple la compilation des deux premières démos de Keys To The Astral Gates And Mystic Doors ou certains albums de Blood Sigil, Old Nick, Vampirska, Vampyric Winter et quelques autres encore.

Bien loin des paysages boisés, décharnés et hivernaux qui ornent un grand nombre de sorties marquées du sceau "Raw Black Metal", 七生報國 a choisi de mettre en avant ses origines et son histoire avec en guise d’illustration une photographie d'une imposante statue de samouraï, celle de Kusunoki Masashige que l’on peut admirer au jardin national de Kokyo Gaien en plein coeur de Tokyo. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque selon Metal Archives les thèmes abordés par la formation se concentrent autour du Bushido, code de conduite morale reposant sur sept vertus essentielles (honnêteté, courage, bonté, respect, sincérité, honneur et loyauté) que les guerriers japonais étaient tenus de respecter.



Affichée à un petit peu plus de trente-trois minutes, デモ 一 et les quatre morceaux qui la compose se distinguent en premier lieu par une production particulièrement rudimentaire. Un son naturellement dépouillé qui ne conviendra pas à tout le monde, principalement à cause de ces hurlements lointains et fantomatiques incompréhensibles et cette batterie qui se résume à une simple caisse claire particulièrement raide et sèche, un charley et quelques bribes à peine perceptibles de grosse caisse. D’ailleurs cette batterie est probablement l’élément le plus bancal de cette première démo. En effet, même sans être musicien, on comprend vite qu’un truc ne tourne pas tout à fait rond de ce côté-là. La faute à un jeu approximatif, des changements de rythmes particulièrement hasardeux et assez mal maitrisés et même quelques pains, baguettes et autres viennoiseries en tout genre... Un constat qui pourrait sembler rédhibitoire (et qui d’ailleurs le sera probablement pour un certain nombre d’entre vous) mais qui pourtant apporte un certain charme à ces quelques compositions (celui d’une fougue débordante et incontrôlée, d’une envie de faire sans en avoir pourtant toutes les capacités). Bref, vous l’aurez compris, si vous êtes du genre rigide ou en tout cas pointilleux sur la question de l’interprétation, vous pouvez alors passer votre chemin.



Cependant, デモ 一 a tout de même de véritables atouts à faire valoir, notamment de belles prédispositions en matière de mélodies épiques et entêtantes. Largement mises en avant par le biais de cette production archaïque, celles-ci vont permettre au groupe japonais de développer et d’entretenir différentes atmosphères tout au long de ces trente-trois minutes. Sur "義" et dans une moindre mesure sur "礼" l’ambiance est tout de suite légère, lumineuse et particulièrement galopante alors que sur "勇" et "仁" le ton se fait plus dramatique, mélancolique et hivernal. Des ambiances renforcées également par ces changements de rythmes relativement nombreux qui caractérisent chacun de ces morceaux au long-court. Affichés en effet à plus de huit minutes chacun, il aurait été problématique étant donné le caractère relativement limité de cette batterie de ne pas chercher à apporter un minimum de nuance durant cette petite demi-heure marquée par ces nombreuses cavalcades. Ainsi il n’est pas rare que 七生報國 lève le pied comme c’est le cas notamment sur "勇" et "仁" qui sont ainsi les deux morceaux les plus contrastés de cette première démo.



Encore un petit peu verte sur certains aspects (notamment cette batterie qui est effectivement l’élément le plus discutable et le plus faible de ce premier enregistrement), デモ 一 possède pourtant bien des charmes. L’aura et la thématique japonaise qui planent au-dessus de celle-ci jouent évidemment un rôle important sur l’appréciation de ces quatre compositions mais pas seulement. En effet, ces hurlements lointains, ce rythme majoritairement soutenu et bien sûr toutes ces mélodies saisissantes participent également à faire de cette première démo une sortie de choix pour tous les amateurs de Black Metal dépouillé encore un brin bancal.

2021 - Obscurant Visions

2022 - Obscurant Visions Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur 七生報國

Black Metal - Japon

formats Digital / 2021 - Autoproduction

K7 / 2021 - Obscurant Visions

Vinyl / 2022 - Obscurant Visions

écoutez 義

勇

仁

礼

tracklist 01. 義 (08:09) 02. 勇 (09:06) 03. 仁 (08:09) 04. 礼 (08:05)

Durée : 33:29

parution 5 Juin 2021

thrashothèque 1 personne possède cet album

