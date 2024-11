七生報國 - デモ 二 Chronique デモ 二 (Démo)





Fidèle à son leitmotiv de mettre à l’honneur l’histoire de ces samouraïs qui ont façonné et marqué l’histoire du Japon féodal, la mystérieuse entité a choisi pour illustrer cette seconde démo une autre statue tout aussi épique et grandiose, celle du général Shimazu Yoshihiro située au sud du pays dans la ville de Kagoshima. Une illustration qui une fois encore tranche de manière significative avec ce que l’on a l’habitude de voir dans le Black Metal et qui au passage laisse évidemment entrevoir les origines pour le moins exotiques de ce projet.



Plus généreuse d’un titre que cette première démo qu’elle précède,



Voilà donc pour les quelques changements significatifs à signaler à l’écoute de



Destiné une fois de plus à un public averti se satisfaisant (ou plutôt se délectant) de ce genre de production volontairement aux fraises (chant lointain, guitares faméliques, batterie résumée à son plus simple appareil le tout enrobé de crachotements et autres saturations en tout genre), Trois ans après une première démo encore un petit peu verte, le groupe japonais 七生報國 (pour Shichisei Hokoku) signait il y a quelques semaines son modeste retour avec la sortie d’une nouvelle démonstration intitulée デモ 二 . Parue en juin dernier sous forme dématérialisée, celle-ci s’est vu proposer comme son ainée une récente sortie vinyle grâce une fois de plus au concours du label kazakh Obscurant Visions. Un rapide coup d’oeil à la durée de ces cinq nouvelles compositions suffit d’ailleurs pour se rendre compte que le groupe a légèrement revu sa copie en privilégiant désormais des morceaux sensiblement plus courts afin très certainement de gagner en efficacité et éviter les quelques travers qui peuvent apparaitre sur ce genre de production bien souvent assez répétitive. Pour le coup, même si ces cinq morceaux restent malgré tout assez longs puisqu’ils s’étirent chacun au-delà de cinq minutes, on ne peut pas dire qu’ennuie et lassitude réussissent à pointer le bout de leurs nez durant cette petite demi-heure toujours aussi convaincante si ce n’est plus... En effet, si la durée revue et corrigée de ces cinq nouvelles compositions ne change pas grand chose aux propos du groupe japonais, cette batterie autrefois bancale et un brin à la rue rythmiquement parlant n’est dorénavant plus d’actualité (enfin presque). Musiciens experts en double-croches et néophytes à l’oreille particulièrement tolérante ne devraient donc plus froncer les sourcils à l’écoute de cette nouvelle démo qui fait montre de véritables progrès en la matière. Certes, il est vrai que quelques séquences semblent encore un brin suspectes comme par exemple sur "名誉" ou "忠義" mais dans l’ensemble cette impression étrange d’entendre un musicien ne sachant pas correctement pratiquer de son instrument a aujourd’hui complètement disparue.Voilà donc pour les quelques changements significatifs à signaler à l’écoute de デモ 二 puisque pour le reste, la formule proposée par 七生報國 est à peu de choses près identique. Servi par une production toujours particulièrement dépouillée même s’il est vrai que des efforts ont clairement été faits pour rendre l’ensemble plus attractif, notamment par le biais de cette batterie au son nettement moins clivant qu’auparavant (pas de caisse claire Tefal ici et globalement un meilleur rendu de l’ensemble des éléments qui la constitue), cette seconde démo voit le groupe renouer avec ce Black Metal primitif, décharné et mélodique qui faisait déjà tout l’intérêt de sa première démo. デモ 二 se caractérise ainsi une fois de plus par une cadence globalement assez soutenue (beaucoup d’accélérations menées pied au plancher à coups de blasts plus ou moins appuyés et autres séances de toupa-toupa toujours aussi entrainantes) à laquelle l’entité japonaise va tout de même amener ce qu’il faut de contrastes par le biais de passages plus en retenue. Un moyen de rompre avec la nature quelque peu répétitive de certains de ces assauts et ainsi sur chaque morceau de varier les plaisirs pour une plus grande immersion comme par exemple sur "自制" avec ce break particulièrement bien troussé. Quant à ce riffing famélique et à ces trémolos tourmentés, s’ils n’ont clairement rien de bien nouveau à offrir, ces derniers s’avèrent néanmoins particulièrement convaincants. Enfin, on appréciera également une fois de plus la qualité du travail mélodique effectué par 七生報國 qui, s’il semble vouloir se détourner ici du caractère relativement léger qui marquait certains titres de sa première démo, n’en reste pas moins souvent lumineux, parfois plus mélancolique et dramatique.Destiné une fois de plus à un public averti se satisfaisant (ou plutôt se délectant) de ce genre de production volontairement aux fraises (chant lointain, guitares faméliques, batterie résumée à son plus simple appareil le tout enrobé de crachotements et autres saturations en tout genre), デモ 二 marque pour 七生報國 un véritable pas en avant. De ces compositions plus riches, plus variées et plus efficaces à cette interprétation plus juste et maitrisée en passant par ces ambiances moins légères et guillerettes sans pour autant perdre le côté lumineux qui les caractérisaient jusque-là, cette seconde démonstration est clairement celle d’un groupe cherchant à progresser et à aller de l’avant. Evidemment, la formule ne conviendra pas à tout le monde mais les amateurs de Black Metal épique et racé aux couleurs asiatiques trouveront sur デモ 二 largement de quoi se réjouir.

