underground profond afin d’en parler sans autre désir que celui de faire connaître au plus grand monde une petite putridité oubliée. Ainsi, les Grecs d’INCINERATION ont sorti trois albums (ainsi que deux splits, un EP et quelques démos) dans le quasi-anonymat de l’indépendance entre 2007 et 2017, notre curiosité nous amenant aujourd’hui à évoquer le dernier en date : « Dawn of Dismemberment ».



Sans surprise, le trio nous balance à la gueule douze titres de brutal death metal, dont une reprise de splatter oblige, le disque s’ouvre sur un sample du film « Hostel » (je crois) et ensuite, c’est parti pour la maxi branlée au pays des ogres. Aucune pitié pour l’auditeur, les mecs balancent une sauce ultra épaisse qui rappellera la furie débridée de l’école sud-américaine, avec tout le cortège de mauvais goût que cela peut parfois impliquer, à l’image de ce pet enregistré en introduction de « Cesspool of the Green Turds ». Cette incartade gastrique n’est pourtant pas représentative du contenu réel, les compositions ne sombrant globalement jamais dans le pipi caca (même en présence de « Fecal Syrup »), plutôt dans le sexe (« Fornicating the Flock » ; « Ejaculation Chamber » ; « Baptised in Anal Discharge ») et la perversion, l’ambiance générale étant à ce titre assez terrifiante.



En effet, le chant extrêmement profond évoquera la vermine, la torture, sur fond de riffs brutaux tout en s’avérant cependant suffisamment techniques pour maintenir l’attention à un haut niveau. Quant au batteur, il blaste comme un forcené évidemment, accompagnant les passages les plus groovy (« Fecal Syrup ») d’une délicieuse caisse claire qui pingue allègrement, toutefois sans en abuser. Vous me direz, à juste titre, que des formations de ce type il en existe des centaines, alors qu’a donc en plus INCINERATION pour mériter ainsi une partie de mon dimanche matin ? Rien. Rien de plus, rien de moins, c’est juste que parfois tu tombes sur un disque anodin qui te met la misère auditive, que ses passages écrasants (« Sewer Self-Abuse Crescendo ») te régalent, que ses harmoniques dégueulasses te vrillent les tympans et que, sans être en mesure de l’expliquer, l’album met en exergue une forme de malaise que peu parviennent à esquisser.



