Visions chaotiques d’un songe halluciné », on dirait le titre d’une nouvelle de Lovecraft ou d’un auteur français du dix-neuvième siècle versé dans le fantastique. Dans tous les cas, c’est fortement évocateur, intrigant, et si l’on couple cette appellation avec cette superbe pochette vert-de-gris, cela génère déjà en moi une forme d’attraction pour ARCHAEOPTERIS, tout nouveau trio français de black metal. Nouveau mais pas débutant, les trois musiciens ayant œuvré au sein de Sakrifiss nous avait dit en ces pages le plus grand bien.



Cependant, à l’écoute de ces deux titres de respectivement huit minutes, il me semble que l’on pourra être amateur des premiers sans accrocher au second, et inversement. D’abord parce que l’accordéon a été banni, ensuite parce que même s’il subsiste un peu de moments acoustiques (l’introduction de « Songe halluciné »), la formation me semble s’être réorienté vers un black plus expérimental, flirtant à l’occasion avec le death metal notamment du fait de certaines intonations vocales (le début de « Visions chaotiques ») et, en définitive, j’en arrive à rapprocher l’EP du Time is the Sulphur in the Veins of the Saint » ou encore d’un courant spatial, les effets sonores contribuant à instaurer des atmosphères froides et lunaires du meilleur effet.



D’un point de vue strictement musical, les expériences passées de ces messieurs rendent évidemment ces deux morceaux assez peu disposés à la critique. Ils sont riches, tant en termes de structures que d’idées, avec de longs passages instrumentaux où blasts et dissonances se côtoient, le chant habité de N. complétant parfaitement les aspirations de cette musique littéralement hantée. De plus, autant il est vrai que le français ne se marie que difficilement avec le death, autant dans un contexte purement black il reprend toute sa noblesse, les textes ayant ici été autant soignés que la musique autour des champs lexicaux du vide, de la mort, du cosmos, le tout formant donc un ensemble homogène : visuel, instrumentation, paroles, sonorisation froide.



