SORRY… Un groupe dont j’ai parlé dans ces pages dès son premier album, en 2022. Seules deux années ont passé mais voici déjà le quatrième opus. Je n’ai pas parlé de Innocence.Love.Sadness (2022) ni de Self Inflicted Razor Cutting, et pourtant ils m’ont fait passer un moment terriblement déprimant. Dans le bon sens du terme... Oui, « dans le bon sens du terme » puisque SORRY… est un pur groupe de black metal dépressif. Il est composé de deux membres principaux : Monsieur Dimitris aux guitares et Mme A.W. aux vocaux, dont le timbre est très acéré, torturé…



Sur ce quatrième album, le duo est complété par des artistes de session. Il y a évidemment à la basse l’habituel Aphaty L., membre de EMPTYLIFE et STILLNESS. Depuis peu, la batterie revient à Sergio G., le Chilien qui joue dans WINDS OF TRAGEDY et qui est à la tête du label Tragedy Productions. Il s’occupe également des guitares sur le premier titre de l’album. Enfin, dernier invité : The Black Monolith, qui est tout simplement chargé de clore l’album d’une conclusion au piano de 2 minutes environ.



Si j’ai beaucoup de choses à dire sur le groupe en lui-même, j’en ai beaucoup moins au sujet de sa musique, car ces nouvelles compositions ne font pas du tout dans l’originalité. SORRY… a su ajouter des nuances par le passé, surtout sur le deuxième album qui incorporait plus d’éléments à la LIFELOVER, mélancoliques urbains. Ce n’est pas trop le cas ici, et nous retrouvons du dépressif suicidaire désespéré plus classique, sur lequel sont parfois greffés des samples de films dans lesquels des personnes se disputent et se déchirent. Ces informations sont suffisantes pour donner envie d’écouter ou de fuir ces 29 minutes.



Une dernière précision pourrait juste être faite concernant l’avant-dernier morceau, qui est une reprise. Le groupe adore les reprises et il en fait régulièrement. « Mental Central Dialog » de LIFELOVER sur le premier album, « Never Reached Dreams » de HANGING GARDEN sur le troisième, « Don’t Go » de HAPPY DAYS sur le petit nouveau. C’est logique, ces trois groupes sont des influences majeures pour SORRY... ainsi que pour tous les amateurs de black incitant à s’en prendre à sa propre personne...



J’aurais pu mettre 8/10, mais je choisi de baisser légèrement la note, tout simplement parce que j’ai préféré les albums précédents, plus prenants et plus touchants, et que j’aimerais rester logique en considérant l’ensemble de la discographie...

