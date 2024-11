Thy Apokalypse - Fragment troisième Chronique Fragment troisième (Rééd.)

Fragment troisième », troisième LP comme son nom l’indique de THY APOKALYPSE, la formation black metal d’un seul homme, Adunakhor Z. dont nous avions déjà parlé dans des articles sur



L’homme, en dépit des nombreuses formations dans lesquelles on le retrouve, a cependant le talent et l’inspiration nécessaire pour à chaque fois renouveler son style. Ainsi, pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, l’auditeur plongera durant une trentaine de minutes au sein d’un univers fait de black et d’electro synthwave sans pour autant pratiquer du dungeon synth, et merci bien. Déjà parce que l’ossature même des six compositions s’appuient sur une structure métallique de guitares, de blasts et de chants hurlés (bien que fortement distordus, saturés) qui assoie sans discussion l’album dans la catégorie metal extrême. En revanche, si vous êtes allergiques aux sons de claviers d’un VNV NATION alors la découverte risque de s’avérer douloureuse en dépit de tous vos efforts pour passer outre. En effet, l’instrument occupe une place prépondérante dans l’écriture des titres, il en est le sel, la sève, le sang qui irrigue les artères glacées d’un black metal sans cela relativement quelconque et convenu. Je dis cela sans critique aucune, j’observe juste que si j’enlevais le versant synthétique de THY APOKALYPSE, j’obtiendrais une musique certes moins clivante mais également moins intéressante car, en l’occurrence, c’est bien cette approche electro qui me séduit dans la démarche.



Il faudra également noter que la réédition a permis de remixer et de remasteriser l’album, ce dernier se voyant également offrir un nouvel écrin, cette pochette me semblant bien plus intéressante que l’originale, trop ancrée dans l’univers de « Matrix ». Là, ce monochrome de bâtiments retranscrit parfaitement le concept même de « Fragment troisième » : le chaos, les algorithmes, Philip K. Dick. De la SF intelligente donc qui, naturellement, s’exprime au travers d’un electro black indus qui pourrait interpeller les amateurs d’



