Dronte - La bête Chronique La bête (EP)

DRONTE sur scène (La bête » qui propose seulement deux titres (« Perspective » ; « Révolution ») dans leurs versions chantées et instrumentales. J’avoue, j’aurais été preneur d’une ration sonore supplémentaire, un peu sur le format de l’album « Quelque part entre la guerre et la lâcheté » (2019), mais il va ici falloir se satisfaire de la portion congrue, en attendant une suite que j’espère rapide.



Disclaimer : ce n’est pas du metal, ni de près, ni de loin. Alors qu’est-ce que ça fout là hein, sur Thrashocore ? Je vous le demande, je me le demande… Dites-vous juste que je pense ici à tous ceux qui n’ont pas peur d’écouter de l’indie rock, qui ne craignent pas le post rock, qui ne sont pas rebutés par un chant narratif en français, à l’image de ces écrivains qui lisent leurs textes sur un fond musical. Oh surprise, c’est cent fois mieux que ce que firent Virginie Despentes & Zëro ou encore le bon Michel Houellebecq, ça ne vaut pas (mais rien ne vaut) Serge Teyssot-Gay et son « On croit qu’on en est sorti » (où le texte était de Georges Hyvernaud), c’est une musique pour changer. Changer d’avis sur l’acoustique, sur le jazz rock, s’ouvrir une porte sur BOHREN & DER CLUB OF GORE voire Angelo Badalamenti car certaines ambiances me font fortement penser aux films de David Lynch, « La bête » sera aussi l’occasion de replonger dans des univers de bédés, j’ai comme envie de me refaire « Le retour à la terre » de Larcenet par exemple et c’est en cela que la musique de DRONTE est audacieuse. Elle fait vivre l’imaginaire de l’auditeur, pour moi ce sont ces références qui me viennent mais il en sera probablement autrement pour vous…



Il reste que, sans vouloir faire offense au groupe, ce sont bien les versions instrumentales des titres qui me séduisent le plus. Non pas parce que la voix m’irrite, c’est simplement dû au fait que j’ai une espèce d’aversion pour la poésie orale, le chant ne trouvant donc grâce à mes oreilles que lorsqu’il se fait gueulard, le paradoxe de DRONTE fonctionnant alors à plein régime, l’agression vocale contrastant totalement avec les ambiances feutrées qu’instaurent notamment la contrebasse et le saxophone.



2024 - P.O.G.O. Records Post Jazz Rock notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Post Jazz Rock - 2019 - France

formats Vinyl, Digital / 24/10/2024 - P.O.G.O. Records

nouveaute A paraître le 24 Octobre 2024

écoutez Perspective

Révolution

Perspective (version instrumentale)

Révolution (version instrumentale)

tracklist 01. Perspective (04:14) 02. Révolution (05:11) 03. Perspective (version instrumentale) (04:16) 04. Révolution (version instrumentale) (05:10)

Durée : 18:51