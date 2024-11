Silhouette - Les dires de l'âme Chronique Les dires de l'âme

SILHOUETTE a sorti un EP que beaucoup considèrent comme un premier album.



Depuis SILHOUETTE est un groupe qui a trouvé sa voie et qui a besoin de l’effort de chacun pour s’exprimer totalement.



SILHOUETTE ne serait pas SILHOUETTE sans les vocaux féminins omniprésents souvent contrebalancés par des vocaux masculins au timbre à tendance « core ». Il arrive qu’Ondine soit à la seule à s’exprimer sur une composition, mais c’est rare. Cette fois-ci, c’est le cas sur le titre d’ouverture, « L’appel », parce qu’il fait office d’introduction de l’album et qu’il se devait de le faire dans la sérénité et dans l’apaisement, comme s’il ouvrait délicatement les portes de rêves qui se dévoileront pour certains tourmentés. Pas d’apparition masculine non plus sur « Adoubée des étoiles », qui est placé en 5ème position et qui peut donc être considéré comme un intermède plus calme en plein milieu de l’album, ainsi que sur « L’éveil » qui clôt le tout. Les guitares électriques également sont absentes ou très discrètes sur ces morceaux-là, accentuant ainsi leur côté « titre annexe ».



Une « véritable » composition de SILHOUETTE contient donc les deux styles de vocaux et se partage entre passages rapides et lents. Une composition de SILHOUETTE mélange agréablement le chaud et le froid, la douceur et la rugosité, le calme et la nervosité. Il est à la fois gothic et post BM. Il est la rencontre entre DARK SANCTUARY et GAEREA. Et si ce sont des univers que l’on apprécie et que l’on souhaiterait se voir croiser, SILHOUETTE est parfait, car il maîtrise idéalement ses envies. Le problème n’est donc pas de se demander s’il est « bon ou mauvais musicalement », mais s’il est « adapté ou non à ce que l’on veut écouter ». En 2022,a sorti un EP que beaucoup considèrent comme un premier album. Les retranchements cumulait 32 minutes, réparties en 4 véritables morceaux enrobés d’une intro, d’un intermède et d’une outro. C’est bien suffisant pour être pris comme un véritable opus. Deux ans plus tard, voici une suite : 10 compositions cumulant cette fois-ci 45 minutes. Et les fans de la première heure ne vont pas être déstabilisés, le groupe n’a pratiquement rien changé à sa formule. Alors rien d’étonnant à le retrouver également sur le même label, le très respectable, passionné et intègre Antiq Records.Depuis Les retranchements , il y a tout de même du nouveau : le groupe a réussi à se faire un nom dans la scène, entre autres grâce à son activité sur scène et il a changé de guitariste rythmique. Xes a quitté ce poste assez vite et il a été remplacé par Vyartha. Quant aux autres membres, ils sont toujours présents : Yharnam le chanteur, Achlys le parolier, Grise la bassiste, Zhand le batteur et Ondine la voix angélique également responsable des visuels de la formation. Chacun est à sa place, et chacun a son importance, carest un groupe qui a trouvé sa voie et qui a besoin de l’effort de chacun pour s’exprimer totalement.ne serait passans les vocaux féminins omniprésents souvent contrebalancés par des vocaux masculins au timbre à tendance « core ». Il arrive qu’Ondine soit à la seule à s’exprimer sur une composition, mais c’est rare. Cette fois-ci, c’est le cas sur le titre d’ouverture, « L’appel », parce qu’il fait office d’introduction de l’album et qu’il se devait de le faire dans la sérénité et dans l’apaisement, comme s’il ouvrait délicatement les portes de rêves qui se dévoileront pour certains tourmentés. Pas d’apparition masculine non plus sur « Adoubée des étoiles », qui est placé en 5ème position et qui peut donc être considéré comme un intermède plus calme en plein milieu de l’album, ainsi que sur « L’éveil » qui clôt le tout. Les guitares électriques également sont absentes ou très discrètes sur ces morceaux-là, accentuant ainsi leur côté « titre annexe ».Une « véritable » composition decontient donc les deux styles de vocaux et se partage entre passages rapides et lents. Une composition demélange agréablement le chaud et le froid, la douceur et la rugosité, le calme et la nervosité. Il est à la fois gothic et post BM. Il est la rencontre entreet. Et si ce sont des univers que l’on apprécie et que l’on souhaiterait se voir croiser,est parfait, car il maîtrise idéalement ses envies. Le problème n’est donc pas de se demander s’il est « bon ou mauvais musicalement », mais s’il est « adapté ou non à ce que l’on veut écouter ».

2024 - Antiq Records Post Black Metal Gothique

nouveaute A paraître le 20 Octobre 2024

tracklist 01. L'appel 02. Catalepsie 03. Dialecte onirique 04. Silhouette 05. Adoubée des étoiles 06. Les dires de l'âme 07. Une lame éprise 08. Litanie contre la peur 09. Dysthymie 10. L'éveil

Durée : 45:34

