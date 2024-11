Besieger - Honor in Obliteration Chronique Honor in Obliteration (Rééd.)

BESIEGER s’en tartinent le fion mais ils ont pourtant choisi précisément ce jour-là pour rééditer « Honor in Obliteration », leur démo de 2011, cette dernière étant d’ailleurs à ce jour leur seule sortie discographique. Encore un truc obscur venu du fin fond de l’underground vous direz-vous ? Tout à fait, et ce même si le nom de John Heidenrich ne sera peut-être pas étranger aux amateurs de crust va néanmoins me permettre d’introduire le style annoncé du duo : un death metal rustre, sale et, par conséquent, éminemment crust, tant par le son que par l’esprit même dans lequel il est joué. En odorama, ça sentirait les pieds restés trop longtemps à macérer dans des rangers humides, la cordite…



Si les quatre titres ici offerts sont présentés comme étant dans la lignée des punk que dans le metal, les solos n’étant guère plus que de vilaines tartines de clous sur une tranche de pain sec. Aucun effort, qu’il soit mélodique ou technique, les mecs ne semblent jurer que par la démolition façon bulldozer et les salves d’AK-47 pour tenir les badauds à distance.



Et c’est vrai que le temps de quatre compositions, ce discours totalitaire est séduisant d’autant que la paire de tirailleurs n’hésite pas à ralentir parfois la cadence, histoire de mieux miner le sol ou de prendre le temps de clôturer le terrain avec du fil barbelé. De plus, pour un enregistrement amateur fêtant presque ses quinze ans, la production est plutôt bonne, ou tout du moins parfaitement en accord avec le belliqueux contenu, c’est-à-dire finie au papier de verre. Je préciserai également que si BESIEGER a tendance à écrire des pièces courtes (trois titres sur quatre ne dépassent pas les deux minutes), ils savent néanmoins composer des choses plus « ambitieuses » si je puis dire, à l’image du morceau éponyme qui, du haut de ses quatre minutes, a tout le temps de développer ses ambiances, certes toujours guerrières mais où les riffs ont plus de place pour se développer et se laisser apprécier à leur juste valeur. En effet, sous leurs allures mal embouchées, les compositions gagnent à être attentivement écoutées, le rendu global n’étant finalement pas si éloigné d’une espèce de war metal qui banderait pour la scène death européenne du début des années 90 plutôt que pour le black. À ce titre, « Honor in Obliteration » et son illustration très « Full Metal Jacket » s’avèrent être bien plus qu’une simple curiosité revenue de l’au-delà mais bien une sortie parfaitement d’actualité qu’il sera difficile de taxer de commerciale tant elles se placent comme une antithèse du marketing moderne.



Donc, oui, aussi con que cela puisse paraître, ce mélange de death metal et de crust apparaît comme une franche réussite, peut-être pas totale car je grince quand même pas mal des dents lors des interventions du soliste, mon côté midinette sans doute, cependant suffisamment aboutie pour satisfaire les appétits les plus féroces, quoi que la brièveté de l'enregistrement tend à me laisser un peu sur ma faim, je n'aurais pas craché sur deux chansons supplémentaires, voire même une simple reprise, ne serait-ce que pour atteindre le quart d'heure (américain évidemment).

2011 - Indépendant

2024 - Indépendant Crust Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Besieger

Crust Death Metal - 2010 - Etats-Unis

formats Digital / 2011 - Indépendant

Digital, K7 / 01/11/2024 - Indépendant

écoutez Mortarstorm

Rancorous Campaign

Inevitable Annihilation

Honor In Obliteration

tracklist 01. Mortarstorm (02:18) 02. Rancorous Campaign (02:40) 03. Inevitable Annihilation (02:56) 04. Honor in Obliteration (04:07)

Durée : 12:01

line up J.G Heidenreich / Chant, Guitare

R.Q. Carpenter / Batterie

parution 11 Mars 2011

