Porous Resonance Abyss mais chut ! Ne gâchons pas trop cette belle surprise crue, étrangement cohérente avec l'œuvre principale qu'elle accompagne.



Cette œuvre, parlons-en, tant elle surprend puis s'inscrit aisément au sein d'une discographie où habitent Porous Resonance Abyss, tant l'étonnement de voir les noms de Voïvod, Yes et Rush s'inviter dans une musique instrumentale (vous êtes sûrs ? Tendez l'oreille...) laisse place à l'enchantement, celui de contempler un espace empli de planètes en lévitation, le regard perçant du fou dans la montagne comme seul spectateur.



Dénué d'humanité mais clairement pas d'émotions, le Krallice de 2023 se plonge dans l'émerveillement naissant du ciel, dôme indifférent et ô combien fascinant dans son mouvement perpétuel. On a beau être brusqué, chamboulé par ces guitares stridentes, cette batterie passant régulièrement en hyper vitesse, la contemplation se fait avec la sérénité transpirant des claviers, pris dans le même mouvement que les astres. Porous Resonance Abyss donne à vivre l'éternel chemin des choses de l'univers, rien de moins, accrochant de ses structures fluides – clairement le groupe revient de loin sur ce point, souvenez-vous de la période irritante de convulsions post-



Il y a une étrange distance sur les quatre titres principaux, comme une sérénité à voir les éléments devenir des engrenages dans la grande roue du temps. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe durant ses quarante-trois minutes : Krallice alterne entre magnificence des astres (les première et quatrième parties) et mordant d’un univers que l’on sent capable de nous écraser, notamment au travers de guitares qui, si elles sont parfois reléguées en soutien de nappes volontairement cheaps et stellaires – j’ai pu penser à certaines compositions de Disasterpeace, de même qu’à ces ambiances rétro Sci-Fi d’un jeu comme Faster Than Light –, savent encore avoir ce grain menaçant dont on sait la formation capable. L’onirisme ne se fait pas sans péripéties sur Porous Resonance Abyss. Il mérite son terme de « voyage » jusqu’à la richesse qu’il présente, loin des monomanies répétitives dans lesquelles ont pu s’enfermer les Ricains (décidément ce que j’aime le moins chez eux).



Ainsi, on peut voir en Porous Resonance Abyss un aboutissement de cette part spatiale de la discographie de Krallice, une apothéose qui prend une saveur particulière une fois rapprochée de créations comme Mass Cathexis 2 – The Kinetic Infinite et Inorganic Rites tombant chacune à leur manière dans une surenchère absente ici.



