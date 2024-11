Gravekvlt - Full Moon Fever Chronique Full Moon Fever

black ‘n’ roll est un style qui ne m’attire que moyennement. Je n’ai jamais été fan de Temples of Ice » maudit, il faudrait que je me le réécoute, par curiosité), mais voilà une bien longue et inutile digression pour en venir aux Français de GRAVEKVLT qui, avec ce « Full Moon Fever » sortent leur deuxième LP après un éponyme paru l’année dernière. Nous passons du jaune au vert, c’est sans doute anecdotique, car moi, tout ce qui m’intéresse, c’est de savoir si ces dix compositions vont me mettre la fièvre, « pendant des heures » (Suprême NTM il va sans dire).



Dix titres, oui, mais expédiés façon « coup de torchon » en trente minutes, les musiciens n’étant guère enclins à développer plus que de raisons leurs morceaux. Je reconnais que je n’aurais pu rêver mieux pour me familiariser avec le groupe, tout en reconnaissant qu’objectivement, le genre ne se serait pas prêté à une longueur excessive. En effet, la virulence du propos black metal fusionné à des sons et des ambiances qui me font penser à de l’horror punk, voire à des choses très 80’s en raison de ces sons clairs de guitare (« Last Skeletons’ Dance ») ou de quelques passages réellement chantés (« Fangs of the Night »), se savoure à la va-vite sur un coin de table, sans le temps de niaiser. Il faut dire que, passée l’introduction façon film d’épouvante, tout est joué pied au plancher dans une optique d’efficacité maximale. Le résultat ? Fortement plaisant car, d’une, les mecs sont des tueurs question riff qui déglingue et, de deux, j’adore ce côté un peu rétro qui se dégage des titres, pensant plus qu’à l’occasion aux BO de John Carpenter lorsqu’il la joue metal, dans « Ghosts of Mars » par exemple. Evidemment, un tel parallèle rend GRAVEKVLT éminemment sympathique, d’autant que la formation varie intelligemment ses rythmiques, toujours avec la volonté d’installer du dynamisme. Difficile de ne pas avoir envie de remuer du derche en écoutant chacune de ces chansons, que l’on devine surtout taillées pour le live, sans pour autant dénigrer une écoute de salon bien sûr. C’est juste que l’énergie ici déployée semble assez peu compatible avec un canapé et que l’on s’imagine bien plus danser sur une planche à clous ou marcher sur des braises.



