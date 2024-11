Exhorted - Sad Fiction Chronique Sad Fiction (EP)

Lionel Marquez), formation que l’on pourrait qualifier de pionnière en matière de thrash metal à la française, la première démo étant parue en 1992, nous étions en droit d’attendre un niveau solide du côté d’EXHORTED. De ce côté-là, les attentes sont comblées avec « Sad Fiction », un EP doté d’une excellente assise dans son registre death moderne à tendance mélodique.



Afin d’accentuer la touche déjà professionnelle des compositions, le groupe a pu faire appel à Olivier Beaudoin, batteur chez artwork très seyant, cela ne saurait pour autant pleinement expliquer la réussite artistique de cette parution. En effet, si les Bisontins ont sorti les assiettes du dimanche, ce n’est pas pour les remplir avec des bâtonnets Findus. Il faudra certes être amateur de cette approche moderne qui n’hésite pas à placer des breaks ou des rythmiques influencés par la scène core mais, à l’image d’un « The Truth », c’est surtout le pur riffing death qui transparaît, finalement pas si mélodique que cela une fois que l’on a pris connaissance de la totalité du disque.



Le choix d’un chant plus proche d’un hardcore metal agressif plutôt que des growls traditionnels contribue également à cette impression de modernité. Il colle cependant parfaitement aux ambitions affichées, à savoir pratiquer un metal radical, légèrement technique, visant néanmoins l’efficacité avant l’esbrouffe. Ainsi, alors que l’auditeur nostalgique aurait peut-être préféré entendre ces musiciens revisiter le bon vieux thrash metal des 90’s, je reconnais de mon côté qu’écouter des mecs aussi expérimentés essayer, à raison et avec réussite, de coller à leur époque, ça fait plaisir d’autant que cela ne sonne jamais opportuniste, commercial ou encore comme une pâle resucée d’un truc connu. C’est en premier lieu le plaisir qui ressort de l’écoute, plaisir d’offrir, joie de recevoir des gnons, cette manita de titres ouvrant largement l’appétit pour accueillir une suite plus conséquente. En effet, il va être temps de donner un digne successeur au LP « Old Bastards Never Die » (2021).



Si mon enthousiasme n’est pas de façade, n’ayant aucun intérêt à l’hypocrisie, je suis également conscient qu’à ce stade de sa carrière, EXHORTED n’a sans doute pas encore tous les arguments nécessaires pour jouer un rôle hexagonal de premier plan. Cela dit, le niveau est là pour pouvoir assurer d’ambitieuses premières parties, le dynamisme des titres garantissant une haute dose d’énergie scénique, soit amplement de quoi chauffer les salles les plus récalcitrantes. Toutefois, à titre purement personnel, je confesse que ce n’est pas forcément le style musical qui me séduit le plus, tout en reconnaissant sans problème que ce « Sad Fiction » mérite amplement une écoute attentive, d’autant qu’encore une fois l’EP ne nous épargne guère en termes de violence, « Unity » étant la seule composition à être pourvue d’un refrain réellement mélodique (mais sans chant clair, et merci bien).



Maintenant, je n’attends plus qu’une version longue afin de confirmer tout le bien que j’ai pensé de cette parution, parfois à mon corps défendant, car si l’EP se montre puissant, varié et intéressant tout du long, il faudra encore démontrer qu’il en serait de même avec cinq chansons supplémentaires. Avec un ancien BROKEN EDGE dans ses rangs (), formation que l’on pourrait qualifier de pionnière en matière deà la française, la première démo étant parue en 1992, nous étions en droit d’attendre un niveau solide du côté d’. De ce côté-là, les attentes sont comblées avec «», un EP doté d’une excellente assise dans son registremoderne à tendance mélodique.Afin d’accentuer la touche déjà professionnelle des compositions, le groupe a pu faire appel à, batteur chez KATAKLYSM de 2014 à 2020, mais si cela participe évidemment à la bonne tenue de ces cinq compositions, de même que cettrès seyant, cela ne saurait pour autant pleinement expliquer la réussite artistique de cette parution. En effet, si les Bisontins ont sorti les assiettes du dimanche, ce n’est pas pour les remplir avec des bâtonnets Findus. Il faudra certes être amateur de cette approche moderne qui n’hésite pas à placer des breaks ou des rythmiques influencés par la scènemais, à l’image d’un « The Truth », c’est surtout le pur riffingqui transparaît, finalement pas si mélodique que cela une fois que l’on a pris connaissance de la totalité du disque.Le choix d’un chant plus proche d’unagressif plutôt que destraditionnels contribue également à cette impression de modernité. Il colle cependant parfaitement aux ambitions affichées, à savoir pratiquer unradical, légèrement technique, visant néanmoins l’efficacité avant l’esbrouffe. Ainsi, alors que l’auditeur nostalgique aurait peut-être préféré entendre ces musiciens revisiter le bon vieuxdes 90’s, je reconnais de mon côté qu’écouter des mecs aussi expérimentés essayer, à raison et avec réussite, de coller à leur époque, ça fait plaisir d’autant que cela ne sonne jamais opportuniste, commercial ou encore comme une pâle resucée d’un truc connu. C’est en premier lieu le plaisir qui ressort de l’écoute, plaisir d’offrir, joie de recevoir des gnons, cettede titres ouvrant largement l’appétit pour accueillir une suite plus conséquente. En effet, il va être temps de donner un digne successeur au LP «» (2021).Si mon enthousiasme n’est pas de façade, n’ayant aucun intérêt à l’hypocrisie, je suis également conscient qu’à ce stade de sa carrière,n’a sans doute pas encore tous les arguments nécessaires pour jouer un rôle hexagonal de premier plan. Cela dit, le niveau est là pour pouvoir assurer d’ambitieuses premières parties, le dynamisme des titres garantissant une haute dose d’énergie scénique, soit amplement de quoi chauffer les salles les plus récalcitrantes. Toutefois, à titre purement personnel, je confesse que ce n’est pas forcément le style musical qui me séduit le plus, tout en reconnaissant sans problème que ce «» mérite amplement une écoute attentive, d’autant qu’encore une fois l’EP ne nous épargne guère en termes de violence, « Unity » étant la seule composition à être pourvue d’un refrain réellement mélodique (mais sans chant clair, et merci bien).Maintenant, je n’attends plus qu’une version longue afin de confirmer tout le bien que j’ai pensé de cette parution, parfois à mon corps défendant, car si l’EP se montre puissant, varié et intéressant tout du long, il faudra encore démontrer qu’il en serait de même avec cinq chansons supplémentaires.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Indépendant Death Metal Mélodique notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Exhorted

Death Metal Mélodique - 2018 - France

formats Digital / 01/11/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 1 Novembre 2024

écoutez Sad Fiction

The Truth

tracklist 01. Sad Fiction (03:59) 02. Unity (04:21) 03. The Truth (04:02) 04. Cancel Culture (03:41) 05. Only Death Is Real (03:37)

Durée : 19:40

line up Lionel Marquez / Basse

Yves Balandret / Chant

Eduardo Panepinto / Batterie

Gil Koolow / Guitare

Essayez aussi Hypocrite

Edge Of Existence

1996 - No Fashion Records Acod

Cryptic Curse (EP)

2023 - Les Acteurs de l'Ombre In Thy Dreams

Stream Of Dispraised Souls (EP)

1997 - Wrong Again Records Veil Of Maya

The Common Man's Collapse

2008 - Sumerian Records Enforsaken

Sinner's Intuition

2006 - Crash Music