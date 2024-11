Commander - Angstridden Chronique Angstridden

Fêtant cette année son quart de siècle d’existence le combo munichois n’a pourtant jamais réussi à se faire un nom au sein de la pléthorique scène Death Metal de son pays, la faute à une production musicale assez limitée (quatre albums à peine si on compte ce nouveau venu) et à la qualité générale assez moyenne... tout ça publié sur de la seconde zone nationale (Bad Lands Records puis aujourd’hui Mdd Records). Car sans être franchement ratés les précédents opus de la bande étaient néanmoins trop génériques et inégaux pour vraiment captiver en profondeur, confirmant ainsi qu’elle était juste bonne à jouer les premières parties de concert ou de festival que l’on écoute sagement mais dont on a oublié la prestation dans la foulée. Et malgré toutes ses qualités ce « Angstridden » ne va pas dépareiller par rapport à ses prédécesseurs, et rester ainsi dans la droite ligne d’un bon Death du milieu de tableau de deuxième division, simple et calibré mais dont on est désormais certain que ses auteurs n’arriveront jamais à passer au niveau supérieur.



Il faut dire qu’on va directement retrouver les mêmes points rédhibitoires sur le morceau-titre qui bien que s’inspirant de ses compatriotes d’OBSCENITY montre rapidement ses limites, tant cette alternance rythmique continue bien que plaisante va trop vite être répétitive... et cela sera ensuite le même constat que ce soit sur « Astrayed » ou « Deviate From Our Vision », où malgré quelques passages bien remuants et agréables se dévoile une rapide monotonie et prévisibilité. Car même si elles sont assez courtes les compositions tournent très vite en rond et on sait presque de suite comment elles vont se dérouler, malgré que ce soit relativement fluide et sans excès techniques à foison. Pourtant au milieu de cet océan d’ennui relatif il faut quand même souligner quelques points intéressants qui émergent du lot, et tout d’abord les deux extrémités de « Not My War » où l’on peut entendre quelques doux arpèges acoustiques très sympathiques (malgré que le reste s’enlise quelque peu), ou le remuant et énervé « Worlds Upon Worlds » qui sans être transcendant fait parfaitement le métier avec efficacité. D’ailleurs on va même avoir droit à une vraie plage de qualité sur le court et redoutable « Vanity Is The Death Of Decency » où quelques influences Hardcore du plus bel effet viennent se mêler à une vision débridée et brutale, où la rapidité est prépondérante et où le côté direct et sans concessions fait mouche instantanément surtout que ça s’emballe comme il faut.



On voit donc que quand les gars misent sur cette vision radicale et sans compromis ils sont capables de pondre du qualitatif redoutable, hélas cela ne dure jamais longtemps vu qu’entre « Scaremongers » à rallonge ou le mitigé « Scorched Earth » (qui avait pourtant au départ de bonnes idées) le sourire va retomber très (trop) rapidement. Et que dire de l’interminable et raté « No Compulsion To Live » absolument chiant et qui ne décolle jamais en jouant sur son tempo bridé à outrance, et où les relents d’obédience martiale n’amènent strictement rien de plus... hormis étirer l’ensemble de façon inutile et délirante. Du coup on aura compris qu’il ne vaut mieux pas s’attarder sur cette livraison typique du catalogue de son label, qui malgré quelques instants attractifs et le fait qu’elle n’a rien de catastrophique est beaucoup trop désordonnée pour qu’on en retienne quoi que ce soit. Manquant de cohérence sur la longueur et jouée en pilotage automatique, tout cela confirme que malgré la maîtrise technique de chacun des membres qui offrent un rendu propre le résultat final n’intéressera personne ou presque. Et à l’heure où la scène d’outre-Rhin reprend des couleurs via l’apport de nouvelles formations de qualité (SLAUGHTERDAY, CARNAL TOMB, DEHUMAN REIGN...) il est certain que l’entité ne boxe pas du tout dans la même catégorie que ces noms précités, et ça ne risque pas malheureusement de changer dans l’immédiat... et même dans le futur, c’est à craindre.

