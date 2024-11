Floscule - Ї Chronique Ї

FLOSCULE, comment veux-tu comment veux-tu que je… Allez, vous connaissez tous la suite de la chanson, canailles ! Sous ses airs de jeune groupe qui débute, avec ses deux singles et son premier album « Ї », les Ukrainiens réunis ici ne sont pourtant pas vraiment des débutants, avec notamment la présence au chant d’Andrey Pechatkin, un ancien (2015 – 2022) du reconnu



D’un point de vue purement esthétique, si je conçois qu’il faille remettre la pochette en perspective de l’actualité du pays, il reste qu’elle ne m’emballe pas trop, la gerbe de fleurs semble rendre hommage à des innocents disparus dans les décombres d’une Europe (au sens de continent) de plus en plus dissolue, une Europe (économique) que nous autres Français n’avions d’ailleurs pas voulue en 1992 et dont nous ne voudrions peut-être toujours pas si l’on daignait nous reposer la question (sur ce sujet, je recommande le visionnage d’une interview de Ségolène Royal à la BBC où elle explique clairement qu’il n’y aura pas de referendum pour la sortie de la France de l’union européenne car, je cite, « nous croyons à la démocratie mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses », donc autant vous dire qu’on va continuer à être invité à aller se faire cuire le cul pendant encore longtemps et que si nous attendons qu’on nous demande notre avis, nous aurons des escarres bien avant). Je suis évidemment mal placé pour comprendre ce que cela peut être que de vivre dans un pays en guerre, aussi sera-t-il plus sage de s’intéresser à ces neuf compositions de black metal made in Ukraine.



"Ї" stands as our manifesto against this imperial oppression and a tribute to those resisting the Goliath.



Belliqueux est sans doute le premier adjectif qui me vient à l’esprit à la découverte de cet album. Sans trop savoir pourquoi, j’attendais une musique un peu post, un peu expérimentale, il n’en est rien. Tempos rapides, faible luminosité (à peine un pont clair au cours de « Glimmer of Light »), si je trouve un petit côté FLOSCULE se montre cependant davantage mélodique ainsi que plus diversifié dans ses structures, même si « mélodique », il faudra le dire vite, où alors tout dépendra de votre degré de tolérance. Disons que ce n’est ni true ni raw mais que cela avoine quand même très sérieusement tout du long, on ressent bien la colère gronder au fil des compositions, colère fortement amplifiée par les alternances vocales, deux chanteurs étant crédités sur le disque. Et puis c’est compliqué de parler de mélodie dès lors qu’il n’y a aucun solo, aucune envolée heavy aux guitares et que, finalement, tout demeure dans un strict cadre black certes assez moderne mais toujours noir, décrépi, bâti sur les ruines de vies bafouées que, pour la noblesse de l’Histoire, on espère toujours qu’elles l’ont été pour des raisons autres que bassement économiques. Toujours se bercer d’illusions, préserver un fond de naïveté…



Il reste que, pour une première apparition sous la bannière de FLOSCULE fait bien plus que simplement prendre ses marques. Selon mon goût, la formation ukrainienne s’impose d’emblée comme l’un des fleurons de ce pays tant les chansons dégagent à la fois des sentiments de grandeurs, de ferveur mais également d’une souffrance rentrée, étouffée, larvée. D’ailleurs, cette dualité me semble bien mise en lumière par ce choix d’une doublette de vocalistes, Andrey Pechatkin donc, accompagné de Vitali Chelovenko (THE INFESTATION, SILVERN), les deux timbres s’avérant joliment complémentaires : l’un dans des tonalités black criardes, classiques, l’autre dans un registre plus rauque, les deux se partageant les lignes selon les climats, les envies, les partitions, se rejoignant rarement (« A Tree of Life ») mais toujours pour le meilleur.



