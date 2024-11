Givre - Le Cloître Chronique Le Cloître

Déjà quatrième album pour nos cousins québécois de Givre. S’il n’est pas le combo le plus reconnu de la scène québécoise, largement devancé par les grands noms que je ne te ferai pas l’injure de citer, Givre n’en démérite pas pour autant, armé d’un BM plutôt ambiancé et non dénué d’accroches, loin s’en faut.



Le Cloître est articulé autour des mystiques catholiques, ces femmes qui vivent intimement unies à Jésus-Christ et qui en font autant de figures de la spiritualité catholique. Le premier titre, Marthe Robin, est ainsi parcouru de notes fragiles, un brin menaçantes, qui laissent planer d’emblée une atmosphère d’exorcisme un peu étrange, mi-doucereuse, mi-inquiétante. L’attaque des guitares est profonde, en partie grâce à un son chaud et enveloppant mais également à des mélodies bien troussées, fondues dans la masse, presque shoegaze par instants, comme si Alcest se mêlait à la bagarre. L’ambiance est à la douceur ; la progression est réelle, le titre semblant se mouvoir au gré des mélodies jusqu’au pont central, plus décalé, plus agressif, fait de guitares saccadées.



Cette entrée en matière dissimule une suite bien plus violente, plus enlevée aussi. Louise du Néant démarre sous des auspices plus lugubres, une attaque frontale avant que la mélodie ne reprenne le dessus mais toujours cette mélodie un peu malade, fiévreuse, comme empreinte d’une part de folie mystique. De nouveau, le pont central perturbe, voix quasi funeral doom à l’appui, guitares plombées et progression ultra lourde qui lance le titre vers une autre direction, plus brutale et abyssale, presque core sur la fin. Sainte Thérèse d’Avila s’inscrit dans la même veine, qui mélange les approches BM et parfois plus deathcore, dans un mix étonnant, notamment sur son départ, très enlevé et brutal, à la Antaeus. C’est dynamique, profond et vraiment immersif pour le coup car les arrangements sont nombreux ; ils offrent à la structure un surcroit d’informations (les leads entêtants sur les premières minutes de Sainte Thérèse d’Avila, magnifiques, qui dressent une mélodie sublime ; la multiplication des lead mélodiques sur Louise du Néant).



Parsemées de samples d’appel au Seigneur, les titres sont la plupart du temps habités. Le tracklist apporte son lot de variations. Ainsi, dès Marie des Vallées, soit à la moitié de l’album, on repart vers des contrées plus mélodiques, plus apaisées même si la tension sous-jacente est toujours la norme. Sainte Hildegarde de Bingen et Sainte Marguerite de Cortone débutent de la même manière avec des riffs ultra ronds, presque prog’, un univers globalement éloigné du BM, baigné de nouveau d’une forme de sainteté mystique, comme un écho sur la structure. C’est pertinent et encore immersif tant on ne parvient pas de suite à saisir tous les aspects mis en avant.



Le Cloître est un album riche, très varié et qui mérite une écoute attentive. Pour l’amateur de BM éclairé, qui cherche de la nouveauté et des émotions diversifiées, ce nouvel album de Givre est une véritable aubaine.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE