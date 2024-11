Mercyless - Those Who Reign Below Chronique Those Who Reign Below

C.O.L.D et encore davantage le très pauvre Sure To Be Pure, m’étaient apparus comme une descente aux enfers, à une époque où le death n’avait plus la côte et où il était de bon ton de sortir des sentiers battus, quitte à faire un peu n’importe quoi.



Il faudra attendre une pause salutaire de 20 ans pour voir Mercyless revenir à ses premiers amours, avec un Those Who Reign Below, le dernier venu, s’inscrit dans une démarche identique et reprend la route où s’est arrêté



Dès l’ouverture – Extreme Unction – on reconnaît la patte Mercyless. L’intro religieuse menaçante précède ainsi une avalanche de riffs gras, dopés par un son chaud et relativement sale, tout en restant audible, le son typique made in Sweden (Unleashed en tête) étant largement convoqué. Le rythme est majoritairement mid-tempo – ce sera le cas sur tous les titres – et les solis sont aussi de la partie, le tempo choisi permettant de les mettre parfaitement en valeur. Classiques mais efficaces, les premiers titres posent les débats. Les structures ne sont pas très complexes mais la recherche s’effectue plutôt sur les arrangements et, encore une fois, les solis parsemés çà et là qui viennent dynamiser la structure et relancer les morceaux vers d’autres directions (par exemple, Extreme Unction et ses solis suivis d’accélérations brutales ; I am Hell et son départ déglingué et chaotique, feu d’artifice de solis échevelés ensuite parfaitement canalisés au service d’une progression plus lourde ; le pont central sur Evil Shall Come Upon You ou Thy Resplendent Inferno). Les influences thrash ne sont pas totalement gommées. Ainsi Evil Shall Come Upon You et Phantoms of Caïn dégagent une forte odeur de soufre, l’ombre du grand Slayer planant sur les structures, notamment dans la vélocité de la batterie et l’attaque plus frontale et saccadée des guitares. Le rythme s’accélère également, avec une urgence légèrement punk qui se dégage.



Puis, dès le 5ème morceau –Thy Resplendent Inferno, Crown of Blasphemy et Prelude to Eternal Darkness –, soit à mi-parcours, l’ambiance se modifie sensiblement pour devenir plus mélodique, plus axée sur l’atmosphère, toute proportion gardée. Ce parti pris ne change rien à l’affaire ; si les mélodies semblent plus présentes, la lourdeur du tout s’accentue dans le même temps. Même si les riffs s’étirent davantage, la sauvagerie demeure le leitmotiv essentiel, l’influence Slayer planant de nouveau (surtout sur Thy Resplendent Inferno).



Sur la fin de l’album, à compter de Chaos Requiem, c’est plutôt la brutalité qui l’emporte, avec de nouveau cette urgence un peu punk qui revient en fil conducteur. Chaos Requiem et Sanctus Deus Mortis, précisément, assènent une claque, qui tranche avec les titres qui les précédent, très lourde, particulièrement brutale. Leur démarrage lent est trompeur ; la suite est terrible. La bataille des guitares donne une réelle épaisseur aux titres, comme à Absurd Theatre où les solis tranchants semblent exploser les uns contre les autres, en autant d’arabesques aériennes.



Tu l’auras compris, ce nouveau Mercyless s’inscrit vraiment dans la suite logique de Those Who Reign Below ravira sans difficulté les amateurs de beau death à l’ancienne, racé et véloce. S’il y a bien une légende du death français, c’est bien Mercyless. Présent sur la scène depuis 1988, le groupe de Mulhouse aura pavé son chemin de bien des albums clés, essentiels à l’édification de la scène death, aux côtés des Loudblast, Massacra et consorts. Si mon cœur va toujours aux premiers efforts, Abject Offerings et Coloured Funeral, sortes de pierres angulaires de leur style et du death français, il faut aussi reconnaître que le groupe s’est parfois perdu.et encore davantage le très pauvre, m’étaient apparus comme une descente aux enfers, à une époque où le death n’avait plus la côte et où il était de bon ton de sortir des sentiers battus, quitte à faire un peu n’importe quoi.Il faudra attendre une pause salutaire de 20 ans pour voir Mercyless revenir à ses premiers amours, avec un Pathetic Divinity impressionnant, confirmé 4 ans plus tard par The Mother Of All Plagues , tous chroniqués dans ces colonnes., le dernier venu, s’inscrit dans une démarche identique et reprend la route où s’est arrêté The Mother Of All Plagues Dès l’ouverture – Extreme Unction – on reconnaît la patte Mercyless. L’intro religieuse menaçante précède ainsi une avalanche de riffs gras, dopés par un son chaud et relativement sale, tout en restant audible, le son typique made in Sweden (Unleashed en tête) étant largement convoqué. Le rythme est majoritairement mid-tempo – ce sera le cas sur tous les titres – et les solis sont aussi de la partie, le tempo choisi permettant de les mettre parfaitement en valeur. Classiques mais efficaces, les premiers titres posent les débats. Les structures ne sont pas très complexes mais la recherche s’effectue plutôt sur les arrangements et, encore une fois, les solis parsemés çà et là qui viennent dynamiser la structure et relancer les morceaux vers d’autres directions (par exemple, Extreme Unction et ses solis suivis d’accélérations brutales ; I am Hell et son départ déglingué et chaotique, feu d’artifice de solis échevelés ensuite parfaitement canalisés au service d’une progression plus lourde ; le pont central sur Evil Shall Come Upon You ou Thy Resplendent Inferno). Les influences thrash ne sont pas totalement gommées. Ainsi Evil Shall Come Upon You et Phantoms of Caïn dégagent une forte odeur de soufre, l’ombre du grand Slayer planant sur les structures, notamment dans la vélocité de la batterie et l’attaque plus frontale et saccadée des guitares. Le rythme s’accélère également, avec une urgence légèrement punk qui se dégage.Puis, dès le 5ème morceau –Thy Resplendent Inferno, Crown of Blasphemy et Prelude to Eternal Darkness –, soit à mi-parcours, l’ambiance se modifie sensiblement pour devenir plus mélodique, plus axée sur l’atmosphère, toute proportion gardée. Ce parti pris ne change rien à l’affaire ; si les mélodies semblent plus présentes, la lourdeur du tout s’accentue dans le même temps. Même si les riffs s’étirent davantage, la sauvagerie demeure le leitmotiv essentiel, l’influence Slayer planant de nouveau (surtout sur Thy Resplendent Inferno).Sur la fin de l’album, à compter de Chaos Requiem, c’est plutôt la brutalité qui l’emporte, avec de nouveau cette urgence un peu punk qui revient en fil conducteur. Chaos Requiem et Sanctus Deus Mortis, précisément, assènent une claque, qui tranche avec les titres qui les précédent, très lourde, particulièrement brutale. Leur démarrage lent est trompeur ; la suite est terrible. La bataille des guitares donne une réelle épaisseur aux titres, comme à Absurd Theatre où les solis tranchants semblent exploser les uns contre les autres, en autant d’arabesques aériennes.Tu l’auras compris, ce nouveau Mercyless s’inscrit vraiment dans la suite logique de The Mother Of All Plagues . Sans répit, dopé par des solis souvent magnifiques et un son très chaud, très death,ravira sans difficulté les amateurs de beau death à l’ancienne, racé et véloce.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE