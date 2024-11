The Bottle Doom Lazy Band - Clans of the Alphane Moon Chronique Clans of the Alphane Moon

lazy : « Clans of the Alphane Moon » nous renvoie plusieurs décennies en arrière, le cul sur le siège passager d’une moto chopper. Sauf que leurs bécanes, elles vont dans l’espace, le concept (de la pochette ultra cool aux titres des chansons) étant bien plus redevable à la science-fiction de jadis qu’à Sons of Anarchy. C’est tant mieux, j’ai davantage d’intérêt culturel pour Metal Hurlant que pour les gilets en cuir et les coupes Franck Provost.



Comme je le soupçonnais aussi un peu, les musiciens sont tous de vieux briscards, dont des membres de Blood for the Bloodking » en 2008, « Lost n’ Drunk » en 2015) avaient reçu un bel accueil tant de la presse que du public. Quant au style, le logo ne trompera personne : PENTAGRAM, tutti quanti mais avec le son des roots des anciens, arrosé de la sueur des moins anciens. Nous pourrions certes parler d’hommage, de parenthèse ludique pour ces quelques messieurs trop tranquilles au sein de leurs autres obligations, il demeure que l’on ne compose pas un LP de soixante-dix minutes juste pour le fun. Le besoin est certainement autre, ardent dans son désir de s’exposer au grand jour, de développer ses circonvolutions psychédéliques au rythme du pachyderme repu.



À titre personnel, j’ai notamment un gros faible pour la voix de Bottleben, qui trouve le parfait équilibre entre la grandiloquence habituelle du heavy doom et des intonations plus bestiales, sinuant sur des mélodies rampantes, coulantes, trainantes, insaisissables. Gros accomplissement également au niveau des guitares, surtout lorsqu’elles partent en total lâcher-prise (l’introduction de « Crawling End », « Castle Made of Corpses »), riches en larsens, bavardes, ce qui casse parfaitement la monotonie des riffs cycliques du doom. J’ai dit « cyclique », pas « ennuyeux » : la différence est parfois inexistante, ici elle l’est, les sept compositions contenant chacune suffisamment de particularités pour ne pas les indifférencier.



Évidemment, du côté de la rythmique, nous sommes assis sur des blocs de béton. On cause doom là, pas variété. Donc bien sûr que ça pulse, mais lentement, sans stress, car l’intérêt de cette musique n’est pas dans la démonstration, ni de technique, ni de vitesse, mais dans sa capacité à faire vire une lenteur sans lassitude. Imaginez : vous contemplez une marre de boue pendant plus d’une heure, à moins d’être fondamentalement neurasthénique, tout le monde se fait chier. Sauf que là, des bulles méphitiques remontent à la surface, des batraciens mutants traversent, des insectes aux formes non euclidiennes coupent ton champ de vision, des plantes psychotropes éclosent, d’une Color Out of Space si tu apprécies Lovecraft et plus l’album déploie son énergie, plus ton gosier s’assèche, tu as soif, très soif, soif de salsepareille (oui, tu tournes Schtroumpf), soif de malt, de houblon, soif d’huile de vidange pour lubrifier tes articulations de vieillards en devenir, tu veux crever mais pas avant de savoir s’il existe d’autres formes d’intelligence dans l’univers, des intelligences qui se piquent, qui picolent, qui bricolent des Rat’s Bike, tu as envie d’une confirmation avant de redevenir poussière, c’est bien légitime.



