Tryblith - Draconis Maleficium Chronique Draconis Maleficium

En 2009, deux Américains se sont dit qu’il était temps qu’ils créent leur propre projet black metal. Le premier s’appelle Helvete et la légende dit que, né en 1990, il aurait commencé à jouer de la guitare à 6 ans. L’autre s’appelle H., et la légende ne dit absolument rien à son sujet. Elle ne dira pas grand chose de plus à l’avenir puisqu’il n’est pas resté très longtemps auprès de son ami. Après deux démos en 2010 et 2011, la formation a été mise en pause, et c’est l’année du coronavirus, en 2020, qu’elle a fait son retour. Helvete est toujours là, même si entre temps il en a profité pour participer à plein d’autres projets dans différents styles : PUTRID LIQUID, ASTRAL PROJECTION, SHADOW OF THE MOUNTAINS... Et désormais rebaptisé L., il est accompagné de quatre musiciens, dont trois se sont illustrés dans des formations un poil méconnues : Troll (batterie, claviers, piano) de NECROSADIST, Draugr (basse) de ALL FALL PREY, U (guitares) de NOBODY... Que des noms qui ne nous disent pas grand chose...



Au sein de TRYBLITH, que font-ils ? Eh bien ceux qui auraient déjà écouté les deux premiers albums vont peur-être être surpris, mais le style a changé et la qualité s’est améliorée. Le son sourd et sec a disparu au profit d’une production claire et nette, les influences death se sont amoindries au point de ne plus être majoritaires et le style est devenu du pur black sympho. Du black sympho à l’ancienne, avec des claviers très mis en avant. Troll fait un travail époustouflant de ce côté-là, et j’ai beaucoup aimé ses apparitions. Il ne fait pas que placer des synthés prévisibles inhérents au genre, mais il place par moment des petits sons électroniques très efficaces. Il arrive à me rappeler les anciennes compositions de DIMMU BORGIR, EMPEROR, COVENANT, et c’est déjà un gage d’intérêt évident. Autre qualité : les morceaux sont courts et cherchent pas à impressionner. Il y a 10 pistes, mais elles cumulent 41 minutes, sans qu’il n’y ait d’introduction ou d’intermède. La moyenne est donc de 4 minutes par piste, et c’est suffisant pour ce que le groupe à nous raconter.



D’ailleurs je ne sais pas trop ce qu’il veut nous raconter, et c’est le petit bémol qui m’a bloqué à chaque écoute de l’album. Le plaisir auditif est bel et bien là mais les thématiques ne se retrouvent pas suffisamment dans les sons. Agressivité de la batterie, vocaux souvent survoltés, claviers enchanteurs et parfois intergalactique. Mais pas d’image nette qui se dessine dans notre esprit. Peut-être que cela n’enlèvera rien à la qualité d’ensemble pour certains. Personnellement j’aime être emporté quelque part, cela m’est nécessaire pour qu’un bon album devienne un très bon album...

2024 - Autoproduction Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Tryblith

Black Metal Symphonique - 2009 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 31 Octobre 2024

tracklist 01. Grip ov the Devil's Hand 02. A Waltz ov Immaculate Summation 03. Lysergic Gnosis 04. Atlantean Cataclysm 05. Glass Heart 06. Chalice ov Opulence 07. Path ov Sorcery 08. Great Rune ov Death 09. Storms ov Desolation 10. Exhaled Incantations Between the Stars

Durée : 40:25

