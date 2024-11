Scale Of Attrition - Broken Bonds Chronique Broken Bonds (EP)

C’est déjà souvent compliqué de rédiger un article un peu étoffé sur des disques où les mots nous manquent, mais lorsqu’en plus ces derniers font à peine deux titres pour dix minutes, cela devient une véritable gageure. Commençons par les présentations : SCALE OF ATTRITION est une toute récente formation de death metal mélodique qui sort avec « Broken Bonds » son premier EP. La formation est construite autour de membres issus de MERIDIAN SUN (doom stoner auteur d’un LP en 2023) et de DECADES IN THE SHADOW (inconnu sur Metal Archives) : autant parfois le CV des protagonistes peut te mettre l’eau à la bouche, autant là tu me dirais que c’est mon voisin en short qui joue, cela me procurerait le même effet, avec un petit haussement de sourcils circonspect.



Un œil sur la pochette, dans de jolis tons verts… Je ne l’ai pas déjà vu cent fois cette illustration ? Le crédit va à Thomas Lacey mais cela provient évidemment de Gustave Doré, « a perfect accompaniment to the band’s death metal roots and modern ambition ». Je ne suis absolument pas d’accord sur ce point, elle me semble au contraire bien peu adaptée au style pratiqué, ce death moderne et propre sur lui qui caractérise cette paire de compositions. Question de point de vue, de sensibilité.



Techniquement, il n’y a pas de remarque particulière à faire. Les musiciens évoluent dans le niveau standard actuel, ils apprécient les harmonies à deux guitares, les refrains entraînants mais également les breaks d’origine metalcore, sans lesquels une formation contemporaine semble être parfois bien peu de chose. Cela dit, ils sont correctement amenés et ne dépareillent absolument pas dans le paysage mais j’y vois quand même une certaine facilité d’écriture qui me laisse à dire que lorsqu’on pratique le death metal, aussi sensible soit-il, il y a peut-être plus intéressant à proposer que des rythmiques en deux cases. Une nouvelle fois : question de point de vue, de sensibilité.



La sensibilité d’ailleurs, je me rends compte en lisant les commentaires du bandcamp que l’on n’est pas tous câblés de la même façon. « I was deeply captivated and completely swept away by both of these songs », ok… Moi, clairement pas hein, j’ai écouté plusieurs fois ces deux titres comme je lasserais mes godasses, sans y penser. Faut-il alors d’ores et déjà considérer que la renommée de SCALE OF ATTRITION ne dépassera jamais les limites de son Londres natal ? Rien ne m’autorise à ce jour à penser le contraire. En effet, des formations de ce tonneau, il y en a pléthore et même si l’on sent bien que les membres prennent l’aventure au sérieux, avec en plus un label en soutien (dont l’unique signature à ce jour est MERIDIAN SUN), je doute que cela suffise pour percer, même sur un coup d’éclat.



Comme de bien entendu, je souhaite ardemment que les prochains disques me fassent mentir, nous apprécions toujours les belles histoires, d’autant que le riff introductif de « Broken Bonds », particulièrement technique, laisse entrevoir des possibilités qui, si elles ne sont pas sabordées par des débordements mélodiques, pourraient s’avérer intéressantes dans un futur proche. A suivre du coin de l’œil, on ne sait jamais…

2024 - Drowning Sea God Records Death Metal Moderne et Mélodique notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal Moderne et Mélodique - 2024 - Royaume-Uni

formats Digital / 08/11/2024 - Drowning Sea God Records

nouveaute A paraître le 8 Novembre 2024

écoutez Broken Bonds

Panacea

tracklist 01. Broken Bonds (04:54) 02. Panacea (04:50)

Durée : 09:04

