BRAANDHOLT pratique le black metal, officiellement depuis 2006 mais ce n’est que cette année que le trio nous propose quelque chose à se mettre sous la dent via « Einder », un beau LP de neuf titres pour quarante-cinq minutes de musique.



Un regard sur la pochette, histoire de se familiariser avec l’objet, nous sommes face à du très classique : brouillard, montagnes, forêts en hiver, grisaille, la graphie bien en évidence surplombant ce paysage fantomatique, point d’originalité mais tout de même une certaine grandeur qui se dessine, l’écoute confirmant rapidement la cohérence du fond et de la forme. En effet, comme une telle peinture le laissait à penser, le black des Néerlandais sera froid, vif, sobre, assez guerrier à l’image du très bon « Uitzichtloos » mais, globalement, de l’ensemble des compositions. J’apprécie notamment tout particulièrement le fait que la formule trio soit ici pleinement respectée, sans surcouches de guitares, sans instrumentations ronflantes, les mecs expectorent telle quelle leur rage, cette vision d’une nature glacée qui anime chaque instant, souvent au travers de longs passages purement instrumentaux. Ainsi, le style se rapprochera assurément de l’école norvégienne, je pense principalement à



Comme l’album ne propose cependant que peu de variations, que ce soit dans les rythmes ou les sonorités, il pourrait y avoir une certaine monotonie qui s’installerait au fil de l’écoute, le tempo étant quasiment toujours le même de « Furieuze Luchten » à l’instrumental « Einder » qui clôture les débats mais c’est peut-être cette forme de constance qui confère à la sortie son charme, son attractivité, et qui en fait une fort honorable pièce de black metal furieux qui, par je ne sais quel mécanisme de pensée, me renvoie au roman « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre. Non pas pour le thème des sentiments amoureux, plutôt pour la représentation que fait BRAANDHOLT de la nature, pure, vierge de souillures humaines, les musiciens parvenant grâce à l’intensité déployée à immerger l’auditeur dans un espace figé dans la glace qui ne serait plus soumis au temps, une parenthèse contemplative au milieu d’arbres centenaires.



