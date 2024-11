Together to the Stars - The Fragile Silence Chronique The Fragile Silence

Troisième album pour les Suédois de TOGETHER TO THE STARS, et une pochette qui a été soignée et donne très vite envie d’aller écouter ce qu’il contient. Nous allons nous y intéresser, mais revenons d’abord un poil en arrière puisque c’est la première fois que Thrashocore se penche sur le cas de ce groupe qui fêtera bientôt ses dix ans d’existence. Il a débuté en 2015 à Stockolm sous la houlette du seul David Steinmarck. Il faisait alors tous les instruments et il a vite décidé de s’entourer d’un chanteur : Franco Fuentes. Celui-ci est resté son acolyte entre 2016 et 2022, le temps des deux premiers albums. Mais son « départ » n’a pas signé la fin de leur collaboration et il est toujours crédité des vocaux sur ces nouvelles compositions, en tant que « chanteur de session ». Il se retrouve donc du côté des invités alors qu’il apparaît d’un bout à l’autre des morceaux, mis au même niveau que les deux violonistes Emmie Chao et Anna Rodell ainsi que le corniste Johan Ahlin. Le point commun de ces deux derniers est d’avoir joué également pour THERION, sur Secret of the Runes en 2001 pour la première et sur Les fleurs du mal en 2012 pour le deuxième. J’ai d’abord parlé des musiciens additionels, mais Steinmarck a surtout recruté des membres permanents pour se consacrer lui-même aux guitares, aux claviers et à quelques vocaux. Il y a donc Sebastian Ryderberg à la basse, Magnus Brolin à la batterie et William Zackrisson en soutien aux guitares et aux claviers.



Et tout ce beau monde est réuni dans TOGETHER TO THE STARS pour jouer un style que le nom de groupe laissait parfaitement prévoir : du postblack metal mâtiné de shoegaze. Ce n’est pourtant pas le style le plus mis en valeur chez son label, Norther Silence Productions, qui le soutient depuis sa toute première sortie. L’Allemand fait habituellement beaucoup plus dans le black épique ou atmosphérique, mais il a eu un énorme coup de coeur pour ces Suédois. Et c’est parfaitement compréhensible car les éléments attendus et désirés par les fans du genre sont bel et bien présents. Les fans de DEAFHEAVEN, ALCEST ou encore SADNESS ne seront pas déstabilisés, et au contraire ils devraient trouver ici un nouveau doudou à serrer fort contre leur poitrine. Et ne pensez pas que je suis en train de me gausser de la formation, car c’est véritablement l’objectif de sa musique et de ses paroles que de plonger dans un spleen nuageux.



« Bury me in gold

Bury me with the world we left

Bury us in gold

Bury us with every dead seed

Abandon your past

Abandon your future

They are the only thing

Between us and the light »



Les morceaux font entre 6 et 8mn30, ce qui est vraiment parfait pour le style pratiqué, et l’album cumule 42 minutes. Il arrive à maintenir l’intérêt et la concentration de l’auditeur pour ses riffs, pour ses changements de rythme, ses parties qui deviennent endiablées au goût rock et ses moments de légèreté propice à l’introspection.



C’est vraiment bien joué, même si je répète que ce sera destiné aux amateurs du style. Les autres trouveront sûrement que c’est un peu trop cliché, un peu trop doux voire mièvre ou alors ils reprocheront ce style de vocaux qui est écorché avec dans un style un poil core. Les indécis n’auront qu’à aller juger un titre. S’ils en aiment un, ils aimeront les autres.

2024 - Northern Silence Productions Post-black shoegaze notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Together to the Stars

Post-black shoegaze - 2015 - Suède

tracklist 01. Mercurius 02. Waiting for a Fire 03. Gravity Eater 04. The Last Glacier 05. Earthbound 06. The Fragile Silence

Durée : 41:24

parution 6 Septembre 2024