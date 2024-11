Fvnerals - Let the Earth Be Silent Chronique Let the Earth Be Silent

Enter the Void ou Under the Skin ? L'envie est forte de faire des liens cinématographiques avec cet album, la première référence pour son titre, la seconde pour cette mélasse dans laquelle une femme extraterrestre nous plonge. La pochette encline même à se poser sur cette dernière image, on ne peut plus appropriée pour définir ce qu'elle illustre - une humanité recroquevillée, entourée d'un noir prêt à l'engouffrer.



Mais fi de ponts extérieurs, avec lesquels Fvnerals a coupé dès ses débuts dans son mélange doom, post rock, ambient et shoegaze qui ne tient debout que par sa vision unique. Volute plutôt que forme, atmosphère plutôt que personnification, l'air devient tout entier spectre ici. Cela était déjà le cas dans les œuvres précédentes, là s'ajoute suffisamment de matière, impalpable mais grattant les bronches quand elle s'infiltre en nous, ainsi qu'une majesté permettant de donner plus de netteté, d'ampleur, à l'oppression. Le projet a toujours présenté le mal qui vient, lointain, voyeur, puis plus proche, louvoyant autour de nous...



Il n'a jamais été aussi près de nous assaillir que sur ce nouvel album. Cohérent avec les deux précédents albums des Anglais, Let the Earth Be Silent se présente comme un nouveau mouvement, plus ambitieux, plus théâtral (la signature sur le prestigieux label Prophecy y est-elle pour quelque chose ?) mais gardant en ligne de mire cette intention d’exprimer notre part de nuit. Une nuit externe et surnaturelle devenant interne et personnelle, les vocalises de Tiffany Ström, toujours plus nettes, toujours plus enivrantes, quittant le spectral d’autrefois pour une présence forte, tangible, évoquant par là ce que l’on peut trouver chez King Woman ou lors des éclats des derniers Monarch!. Encore plus que



Et c’est bien ce qui laisse un sentiment ambivalent lorsque se termine Let the Earth Be Silent. Certes, on ne peut pas accuser la formation de se reposer sur une formule qui perdrait progressivement de son attrait – cette prise de risque contrôlée est clairement un choix intelligent, conservant le charme du projet sans pour autant rabâcher. Mais il y a dans cette avancée vers un drone / doom metal – et « metal » est bien un mot nouveau ici, Fvnerals n’ayant jamais sonné aussi majestueux et concret – une légère frustration qui pointe le bout de son nez. Comme de constater que la créature imaginée n’est pas aussi monstrueuse qu’escomptée, que l’hors-champ qui nous inquiétait tant se révélait être une image d’horreur un brin classique.



2023 - Prophecy Productions Drone / Doom Metal / Dark Ambient notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 5.71/10

plus d'infos sur Fvnerals

Drone / Doom Metal / Dark Ambient - 2013 - Royaume-Uni

écoutez Ashen Era

Descent

For Horror Eats the Light

Annihilation

Rite

Yearning

Barren

tracklist 01. Ashen Era (07:23) 02. Descent (04:38) 03. For Horror Eats the Light (07:32) 04. Annihilation (05:02) 05. Rite (01:51) 06. Yearning (05:32) 07. Barren (08:21)

Durée : 40:19

line up Tiffany Ström / Voix, Basse, Claviers

Syd Scarlet / Guitares

Thomas Vaccargiu / Batterie

parution 3 Février 2023

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Fvnerals

The Light

2014 - Eerie Echoes / Throne Records Fvnerals

Wounds

2016 - Golden Antenna Records

