Eard - Melancholia Chronique Melancholia

EARD m’a fait penser à Seiji Yokoyama. Mais tu te demandes peut-être qui est Seiji Yokohama ? Et si tu te doutes qu’il s’agit d’un Japonais, tu te méfies parce que tu en connais beaucoup à s’être octroyé des pseudos rappelant d’autres cieux que les leurs : Johnny Hallyday, Aya Nakamura... Mais sois rassurés, Seiji Yokoyama n’est pas un nom d’emprunt. Né en 1935 à Hiroshima et mort en 2017, il est connu pour avoir composé les musiques de la série Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Il a reçu des récompenses pour son travail, et c’était particulièrement mérité car il parvenait à faire tirer les larmes avec ses symphonies tristes sur lesquelles des chants féminins sublimaient de douces mélodies. Il était un maître pour installer la mélancolie en quelques instants... Et EARD m’a remis son travail à l’esprit.



Ne serait-ce qu’avec le titre de ce deuxième album de la formation italienne, un parallèle peut être fait avec Yokoyama : Melancholia. Et la mélancolie va être omniprésente sur les 6 compositions, avec évidemment des voix féminines très fréquentes même si par moments elles sont accompagnées ou remplacées par d’autres masculines, soit viriles, soit désespérées. Celles-ci pourraient d’ailleurs vous dire quelques chose car elles appartiennent entre autres à nos légendes Andy Marshall (SAOR) et Déhà le Belge. Mais l’élément primordial qui change toute la donne de la musique d’EARD et qui lui offre une identité à l’impact plus fort, c’est l’utilisation d’une harpe. Sans être utilisée continuellement, elle est tout de même particulièrement récurrente. Elle glisse une douceur singulière, une sensibilité délicieuse. Elle en fait certes un peu trop parfois mais sa présence permet véritablement au groupe de sortir du lot.



L’Italien aurait pu tomber dans la facilité et se résoudre à abuser de l’instrument sans vergogne, mais ce n’est pas le cas. L’album a finalement suffisamment de variations pour ne pas lasser. Il y a d’ailleurs des groupes très différents qui me viennent à l’esprit au fil des pistes. Je pense à ANTHEMON, à SAOR mais aussi à MOONSORROW selon les passages. Ce sont des groupes que j’ai beaucoup écoutés et beaucoup appréciés donc c’est plutôt positif. Le seul reproche que je retiens, ce sont les quelques longueurs de passages instrumentaux. La douceur a du bon, mais elle traîne trop parfois...



Je terminerai en nommant enfin les musiciens : MK pour tous les instruments à part la harpe qui revient à Gloria Lyr (Oui, Lyr ! Pas comme Amanda, mais comme l’instrument ou presque !!!). Elle avait déjà fait profiter SAOR de son talent sur Forgotten Paths en 2019.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Avantgarde Music Black Metal mélancolique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Eard

Black Metal mélancolique - Italie

nouveaute A paraître le 29 Novembre 2024

tracklist 01. Idyll 02. A Hymn to the Earth 03. The Seafarer 04. Elegy I 05. Elegy II 06. Melancholia

Durée : 43:49

Essayez aussi Sapaudia

Requiemonument (EP)

2022 - War Against Yourself Records Mystic Forest

In the End...

2012 - Deus Ex Machina Division Blood Red Fog

On Death's Wings

2014 - Saturnal Records Asyndess

L'Accomplissement

2002 - Sacral Productions Ostots

Ezer ezaren araztasuna

2017 - Altare Productions