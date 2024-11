Sorgelig - Φθορά Chronique Φθορά

(Fthorá)

Le titre de cet album signifie « Dégâts » ou encore « Usure », et c’est bien choisi car ça représente ce qui va vous tomber sur la gueule ! Pour les nuls qui ne l’ont pas remarqué, c’est du grec et ça s’écrit « Fthorá » pour avoir une petite idée de la prononciation. C’est grec comme ROTTING CHRIST, comme ASTARTE, comme KAWIR, NOCTERNITY ou WOLFNACHT, mais c’est grec comme ISOLERT, INSANITY CULT et DODSFERD avant tout.



« Grec comme ISOLERT » car trois des cinq membres en font également partie. D’abord le chanteur Odious puis le bassiste Reactive et enfin le batteur / vocaliste assistant / guitariste N.D.. Ce dernier est également actif dans INSANITY CULT, aux côtés d’ Ékptotos qui est ici en charge des guitares. Oui, il y a deux guitaristes dans le groupe. En fait il y en a même trois car le dernier membre, NCRVZRS, s’occupe lui aussi de cet instrument, mais uniquement sur un morceau : « Aposýnthesi ». Ne me demandez pas pourquoi il n’est pas qu’un invité, c’est comme ça, il apparaît comme membre à part entière...



Et c’est « grec comme DODSFERD » pour des raisons musicales. Si vous aimez le groupe de Wrath, et surtout ses albums les plus agressifs comme le petit dernier sorti récemment, vous ne pourrez qu’être emportés par SØRGELIG, qui propose le même niveau de déflagrations frontales en 8 pistes et 43 minutes. Dès les premiers instants de « Breed of Waste », les attaques sont puissantes, irrésistibles. L’auditeur est soufflé et quand il se relève il faut qu’il aille chercher toutes les parties de son corps et de son visage, à la manière de Monsieur Patate dans Toy Story. Bon courage ensuite pour réussir à se recomposer dans le bon ordre, et attention à ne pas oublier les petits morceaux d’oreilles qui ont volé à des kilomètres plus loin !



Mais le groupe ne fait pas du survolté bête et insipide, il intègre efficacement des mélodies entêtantes qui sont de bonnes grosses cuillères remuant la soupe dans la cervelle. Des giclées de riffs qui font du bien, un peu comme celles que l’on connaît dans la scène finlandaise (ou old-french). Et pour donner encore plus de saveur à l’ensemble, quelques déclamations prononcées en grec rajoutent un petit frisson et permettent surtout d’inclure une touche hellénique. Et comme chez DODSFERD, l’énergie et la puissance ambiantes ne signifient pas que le groupe n’a pas une touche de mélancolie, et SØRGELIG en place sur l’instrumental « Fthorá » assuré avec un piano des cavernes, ainsi que sur les trois dernières minutes de l’album où une guitare acoustique accompagne une voix plaintive.



C’est de l’excellent travail, et il faut féliciter le label chilien (!!!) Tragedy Productions pour cette signature. Lui qui se concentre généralement sur les formations de son fondateur (WINDS OF TRAGEDY, MY DEAREST WOUND) a encore fait un bon choix, après SORRY....

