Prestige - Reveal the Ravage Chronique Reveal the Ravage

PRESTIGE… Un nom un peu niais vous en conviendrez aisément, surtout lorsqu’on pratique le thrash metal depuis 1988. À cette époque, si tu n’avais pas inscrit « angel » ou « death » dans ton appellation, ça ne faisait déjà pas bien sérieux mais alors « prestige »… Surtout pour une équipe qui semble avoir de l’humour (je vous renvoie à l’incroyable pochette d’« Attack Against Gnomes » de 1989). Bref, nos Finlandais sont les auteurs de quatre LP en incluant ce « Reveal the Ravage » et s’ils s’étaient un jour approchés du Big Four, cela se saurait. Nous partons donc à la découverte d’une énième formation de thrash qui a certes pour elle l’ancienneté mais assurément pas le génie, ni l’originalité. Ce jugement est un peu dur ? Peut-être, en même temps si la Terre n’était peuplée que de prodiges, ce serait délicat d’expliquer pourquoi nous en sommes là aujourd’hui.



Quoi qu’il en soit, il y a dix compositions à découvrir. Comme souvent, les rapprochements proposés par Metal Archives me semblent pertinents : SACRED REICH, thrash ou au metal en général, je ne me raconte pas d’histoires, j’accrocherais ipso facto à ce « Reveal the Ravage » car il se montre incisif, bâti sur des tempos assez speed, avec une voix rageuse, quelques chœurs costauds afin d’appuyer là où il le faut quand il le faut et qu’un titre tel que « Ready? » contient suffisamment d’éléments positifs (énergie, solos, riffing en aller-retour) pour lubrifier la pilule. Mais le souci (si c’en est un), c’est que je connais un peu et que ma calvitie ainsi que mes poils blancs font que je peine sincèrement à m’enthousiasmer pour une sortie de cet acabit, en dépit de l’expérience de ses géniteurs.



Pour le dire autrement, c'est du pur Massacre Records, à savoir un disque qui ne déçoit pas vraiment lorsque tu te le procures parce que l'enrobage est bien réalisé mais qui, très rapidement, fini en prise de poussière car, entre-temps, tu es tombé sur des trucs qui déboîtent cent fois plus, cent fois mieux, ou que tout simplement tu t'es intéressé aux formations qui servent de comparaisons à PRESTIGE. Moi, comme de bien entendu, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, si jamais vous prenez votre pied avec ce disque c'est génial et j'en suis le premier ravi pour vous, c'est juste que de mon côté j'ai le plus grand mal à m'ébahir devant ce thrash vu et revu maintes fois qui, s'il n'entache pas le style, ne lui apporte rien non plus. Je ne vois pas quoi ajouter de plus, le LP remplit son office d'objet de consommation courante mais l'empreinte qu'il laisse sera bien trop vite effacée par le temps, à peine quelques minutes pour oublier l'écoute, quelques heures pour oublier le nom (moi, j'ai mon astuce, je pense à « Collection Prestige »).

