A LA CARTE, un trio de bons-vivants pratiquant du morbid culinary death metal. Avant d’évoquer la musique, clarifions mon entrain : les costumes de cuistots, une photo d’Alf mangeant un sandwich de chat, un détournement de Gordon Ramsay façon « Saw » sur un tricycle avec la légende « Raw » (bon, si on ne connaît pas « Cauchemar en cuisine » on passe à côté de la blague), un oreo fourré à la crevette, bref, les mecs ne sont pas là pour s’emmerder, prendre des poses de starlettes ou jouer les durs à cuire. Du fun, du food porn, un coulis de carnage et du death metal.



Mais même sur ce dernier aspect, les trois chefs parviennent à se démarquer, comme quoi ce n’était pas une simple question d’image. L’image justement, parlons-en… Elle n’est pas troublante cette pochette en mode First Person Shooter ? Elle installe une forme de malaise qui va au-delà de la crudité de la représentation, des protagonistes présents (je reconnais Ted Bundy, Richard Ramirez, John Wayne Gacy, Albert Fish peut-être également) et du style graphique utilisé par l’auteur, Eder Hernadez, qui m’évoque « Autoportrait » de Henri Matisse. Quoi qu’il en soit, ce soir nous sommes invités à dîner au Cecil Hotel.



Musicalement, les choses se complexifient encore et je suis bien en peine de décrire concrètement, si ce n’est objectivement, ces douze compositions parmi lesquelles se glisse une reprise d’Anomalies » ou encore les Colombiens de CORPS-SANS-ORGANES… Décidemment, ce « Born to Entertain » ne se laisse pas facilement circonscrire tant il peut s’avérer exotique (« Maxi Pad Thai »), surprenant dans ses structures parfois quasiment tech death (« Terrormisu ») sans pour autant sacrifier le traditionalisme, mais, surtout, ne rentrant finalement dans aucune case prédéfinie.



En définitive, tout le concept de cuisiniers prend sa pleine mesure une fois savouré pour la première fois ce deuxième album, successeur de « Soup Dejour » (2022). En effet, ce n’est pas en tant qu’alchimistes que se présentent ces musiciens mais bien comme d’excellents assembleurs, choisissant les meilleurs plans de quelques boucheries renommées pour se les approprier et les mettre à leur sauce, un peu épaisse cela va sans dire mais jamais écœurante, les presque cinquante minutes passant étonnamment vites pour un projet aussi hermétique. Il reste que comme toute nouvelle saveur, c’est la durée qui déterminera si elle se montre addictive ou si, une fois l’effet de surprise consommé, il n’en subsistera qu’un vague souvenir plaisant que l’on ne réanimera jamais.



