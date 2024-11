State Faults - Children of the Moon Chronique Children of the Moon





Ainsi, on pouvait craindre que le retour de State Faults tombe dans la même tragédie qui en a touché tant. Quelques signes pouvaient en effet le laisser penser : la gentrification Deathwish – label qui s’est bien embourgeoisé avec le temps –, la durée conséquente de cet album, un aspect conceptuel avec samples et plages atmosphériques risquant de casser un rythme que l’on sait devoir être toujours nerveux et à fleur de peau… Il y avait de quoi imaginer le premier faux-pas de cette formation qui n’a cessé d’évoluer tout en gardant une certaine radicalité en son centre, même lors du come-back



On ne va pas jouer le suspense plus longtemps. Oui, State Faults a vu les choses en grand avec Children of the Moon mais son regard reste celui jeune, avide et hypersensible qu’on lui connait. Plus qu’un retour nostalgique – même si je pense fortement à l’abrasivité de



En effet, aucun ennui à l’horizon sur Children of the Moon, seulement des points d’orgue entourés d’exercices de masterclass. Certes, on pourra trouver ici que les choses sont uniquement bien faites – gens de peu de sensibilité ! –, pointant du doigt le classicisme de morceaux comme « Blood Moon » ou « Heat Death » ; il y a de quoi rétorquer, à commencer par cette démonstration qu’est « No Gospel », un titre ironique tant on tient là un exemple de la beauté pleine d’âme dont est capable le projet. « The only holy book is the one inside your heart / And on every page your love has made a work of art » y répète Johnny Andrew : c’est bien la ligne que s’est donné ici State Faults, semblant avoir réfléchi à se surpasser à chaque instant dans l’écriture de cet album.



Je ne vois pas quoi regretter ici. Bien sûr, je note quelques essoufflements, notamment passé cet incroyable titre qu’est « No Gospel ». Mais l’ensemble est si constant en qualité que j’en viens à me dire que le fautif est plus mon manque d’endurance que les compositions en elles-mêmes. Il y a après tout encore de nombreux coups d’éclats – « Transfiguration » ; la lourdeur de « Divination » ; la conclusion à couper le souffle de « Palm Reader » –, ainsi qu’un final qui joue la carte de la douceur et de la montée en puissance avec brio. De plus, State Faults continue de garder cette ligne poétique et spirituelle le mettant à part des autres groupes de screamo, avec ses paroles davantage symboliques où l’on devine une envie de vivre intensément chaque chose plutôt que de s’appesantir sur le négatif. Jusqu’au bout, Children of the Moon montre une formation où l’ambition – énorme – n’est qu’indirecte : il s’agit plutôt de profiter le plus possible, sans regarder en arrière. 