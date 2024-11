Pyrecult - Voluntary Serfdom Chronique Voluntary Serfdom

LYCOSIA vous ? Moi oui. J’adorais son style un peu gothic glam, son sens de la mélodie et, si j’en parle aujourd’hui, c’est parce que le bassiste de PYRECULT y a joué. Cela dit, savoir cela ne sera d’absolument aucune utilité, les Parisiens posant leurs gros rangers crottés dans la mouvance blackened hardcore, ou hardcore black metal. Un style peu enclin à la rigolade en règle générale.



Si la formation a entamé sa carrière en 2015 avec l’EP « Sought to Overthrow » pour la poursuivre en 2017 avec « Obedience », un autre EP, ce n’est que cette année qu’elle peut voir les choses en grand avec un premier album, « Voluntary Serfdom », que je considèrerai comme un LP puisqu’il contient deux titres de plus que les EP. En revanche si l’on compare les durées, dix minutes, douze minutes, seize minutes, peut-on appeler cela un album ? Allez, reconnaissons que l’on s’en fiche pas mal.



Pour une sortie aussi brève, un « Intro » n’était peut-être pas forcément nécessaire, la découverte se faisant donc réellement à compter du morceau éponyme qui ne laisse effectivement planer aucun doute quant à la dimension hardcore de la musique, notamment en ce qui concerne la façon de riffer ou d’implanter de bons gros breaks musclés. Et même si le chant se fait effectivement extrême, il ne fait qu’effleurer le black. Disons que le rapprochement est davantage redevable à une portée haineuse qu’à une similarité stylistique. D’ailleurs, les amateurs de brutal thrash metal du meilleur effet (« Chains »).



2024 - Knives Out Records Blackened Hardcore notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Pyrecult

Blackened Hardcore - 2013 - France

formats Digital / 17/11/2024 - Knives Out Records

nouveaute A paraître le 17 Novembre 2024

tracklist 01. Intro (01:18) 02. Voluntary Serfdom (02:54) 03. World Ablaze (04:03) 04. Breather (02:21) 05. Chains (03:26) 06. Oblivion (02:51)

Durée : 16:13

line up Quentin Geff / Batterie

Baptiste / Guitare

Ilhan / Basse

Cédric / Chant

Benoit / Guitare

