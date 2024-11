SaintSombre - Earth/Dust Chronique Earth/Dust

SACRARIUM et SACRED, deux engeances black metal de l’underground hexagonal, Steve R. a choisi de se lancer seul dans l’aventure du post sludge metal en prenant les commandes d’un nouveau projet au nom énigmatique : SAINTSOMBRE. De cette prise de décision naît aujourd’hui un premier LP, « Earth/Dust ».



Sans parler de reniement, il est rapidement évident qu’il ne subsistera dans ces sept compositions nulle trace d’un quelconque passif black : rythmiques industrielles, sonorités électroniques, chant rauque monolithique, guitares robotiques, il n’y a d’ailleurs plus grand-chose de tout simplement metal dans cette musique. Heureusement, cela, je n’en ai cure. Globalement, je dirais que ces sept compositions sont surtout redevables à des formations telles que SAISON DE ROUILLE ou PORE, autrement dit un croisement entre les aspects martiaux du pur metal indus, le dépouillement total d’un bénévole d’Emmaüs et cependant la volonté de créer des climats plus confortables qu’une pluie de copeaux de fer. D’ailleurs, si j’allais au bout de ma logique qui voudrait que SAINTSOMBRE soit surtout influencé par des formations d’autrefois, je dirais que le morceau-titre sent le



Mais, en dépit de ces qualités, je peine à m’enthousiasmer pour l’album. En effet, même si je comprends que le principe de cette musique est fondé sur la répétitivité, je n’y trouve ni la force mélodique d’un Broadrick, les aspects post des morceaux ayant surtout tendance à allonger ces derniers parfois inutilement, du fait de plages contemplatives dont nous pourrions aisément nous passer. Dit autrement, afin de me familiariser avec SAINTSOMBRE, un EP aurait largement fait l’affaire. Parce qu’à mon goût le disque se cherche encore une direction nette : soit fermement plantée dans l’obscurité de l’industriel électronique, avec une déshumanisation poussée à son extrême, soit dans une formule davantage post qui, dans ce dernier cas, manque encore un peu de substance en termes de développement, de progressivité.



2024 - Rotten Tree Productions Sludge Post Metal Industriel notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Sludge Post Metal Industriel - 2024 - France

formats Digital / 15/11/2024 - Indépendant

Digital / 15/11/2024 - Rotten Tree Productions

nouveaute A paraître le 15 Novembre 2024

écoutez Reflection

Spectre

Circle

Earth/Dust

Sun

Deliverance

Fall

tracklist 01. Reflection (06:46) 02. Spectre (06:10) 03. Circle (06:05) 04. Earth/Dust (07:38) 05. Sun (05:50) 06. Deliverance (07:56) 07. Fall (07:28)

Durée : 47:53

line up Steve R. / Chant, Instruments