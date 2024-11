Vananidr - In Silence Descent Chronique In Silence Descent

VANANIDR. Il serait donc dommage de laisser de côté celui-ci, le 5ème déjà, d’autant que la formation suédoise arrive une nouvelle fois à rester au niveau élevé dont elle a toujours fait preuve. Elle est même devenue l’une des valeurs sûres pour les amateurs de black metal net et précis. Certes, VANANIDR n’invente rien de neuf, mais il est imparable dans la composition de titres fidèles au genre.



Le line-up n’a pas évolué depuis 2022 et la sortie de IXXI), mais il n’a pas joué sur ce nouvel album. Pour bien comprendre leur approche et leur musique, il y a une information primordiale : leur âge. Ils ont entre 45 et 50 ans. Cela explique le fait qu’ils soient des musiciens expérimentés, mais aussi leur talent pour composer du bon black metal de papa.



Leurs influences sont variées, et l’on retrouve une nouvelle fois un florilège de ce que ce style musical a proposé à partir des années 90. On pourra faire des comparaisons avec la plupart des groupes « basiques » du siècle dernier : SATYRICON, LORD BELIAL, DISSECTION… Et ça fonctionne parfaitement. VANANIDR est très bon pour créer des morceaux avec des saveurs typiques du black. Tempo rapide ou lent, ambiance haineuse ou malsaine, riffs méchants ou mélodiques, il y a vraiment de tout, sans en faire trop. Le groupe n’essaie jamais d’en faire trop, et c’est aussi son petit défaut. Capable de reproduire du black de haute volée, il est cependant loin de parler plus fort que les autres, de montrer sa patte personnelle et donc de se démarquer. Il prend des éléments des groupes classiques, les utilise de manière musicalement réussie, mais ne montre pas suffisamment sa propre identité.



Est-ce nécessaire pour qu'un album soit bon ? Cela dépend du temps que l’on a à consacrer à l’écoute de black metal. Cet opus passe tout seul, il est un magnifique hommage au black qui ne va pas dans tous les sens, mais il n’apporte rien de plus. C’est ce qui explique une note un peu basse, plus basse que s’il était sorti il y a 20 ou 30 ans, évidemment. Depuis 2018, j’ai toujours chroniqué les albums de. Il serait donc dommage de laisser de côté celui-ci, le 5ème déjà, d’autant que la formation suédoise arrive une nouvelle fois à rester au niveau élevé dont elle a toujours fait preuve. Elle est même devenue l’une des valeurs sûres pour les amateurs de black metal net et précis. Certes,n’invente rien de neuf, mais il est imparable dans la composition de titres fidèles au genre.Le line-up n’a pas évolué depuis 2022 et la sortie de Beneath the Mold , avec un trio composé de Anders Eriksson aux vocaux et guitares, Per Lindstrom à la basse et Fredrik Andersson à la batterie. Un quatrième larron vient de les rejoindre, un guitariste du nom d’Alexis Xanthopoulos (), mais il n’a pas joué sur ce nouvel album. Pour bien comprendre leur approche et leur musique, il y a une information primordiale : leur âge. Ils ont entre 45 et 50 ans. Cela explique le fait qu’ils soient des musiciens expérimentés, mais aussi leur talent pour composer du bon black metal de papa.Leurs influences sont variées, et l’on retrouve une nouvelle fois un florilège de ce que ce style musical a proposé à partir des années 90. On pourra faire des comparaisons avec la plupart des groupes « basiques » du siècle dernier :… Et ça fonctionne parfaitement.est très bon pour créer des morceaux avec des saveurs typiques du black. Tempo rapide ou lent, ambiance haineuse ou malsaine, riffs méchants ou mélodiques, il y a vraiment de tout, sans en faire trop. Le groupe n’essaie jamais d’en faire trop, et c’est aussi son petit défaut. Capable de reproduire du black de haute volée, il est cependant loin de parler plus fort que les autres, de montrer sa patte personnelle et donc de se démarquer. Il prend des éléments des groupes classiques, les utilise de manière musicalement réussie, mais ne montre pas suffisamment sa propre identité.Est-ce nécessaire pour qu'un album soit bon ? Cela dépend du temps que l’on a à consacrer à l’écoute de black metal. Cet opus passe tout seul, il est un magnifique hommage au black qui ne va pas dans tous les sens, mais il n’apporte rien de plus. C’est ce qui explique une note un peu basse, plus basse que s’il était sorti il y a 20 ou 30 ans, évidemment.

2024 - Avantgarde Music Black Metal Chroniqueur : 7.5 / 10

tracklist 01. Forest of Grief 02. In Silence Descend 03. The Black Crow and the White Swan 04. Tearing Skin 05. Black Feathers 06. Revel in Tragedy 07. Superior to None 08. Far Beyond 09. Burden

parution 25 Octobre 2024

