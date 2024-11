Rebel Souls - Leviathan Chronique Leviathan (EP)

REBEL SOULS a beau avoir débuté au début des années 2000 avec trois démos successives, il a fallu attendre 2017 pour voir débarquer un premier album (« The Forces of Darkness ») auquel une suite sera donnée en 2022 (« Dawn of Depravity »), deux sorties plutôt bien accueillies par la critique. Tout vient à point à qui sait attendre ? Peut-être, il demeure que la formation semble avoir enfin trouvé son rythme de publication puisqu’elle nous propose aujourd’hui un nouvel EP, « Leviathan », composé de quatre titres.



Nul besoin de trop se casser la tête pour identifier les références, le quatuor nous les fournit de lui-même : hyper blast. Indépendamment de cela, faire référence à un monstre colossal implique de proposer une musique qui soit à la hauteur du cataclysme évoqué par le mythe, or la sortie me paraît un poil légère pour dignement incarner la bestiole, à la différence de celle de Dawn of Depravity », je reste sur ma réserve quant à l’intérêt artistique de cette parution. Il faut dire que même si les mecs s’y entendent pour proposer un death mid-tempo relativement efficace, le fait que les riffs de « The Philanthropist » semble tout droit sortie des usines



Par conséquent, suis-je convaincu ? Pas totalement. Certes « Cognitive Warfare », probablement la meilleure composition de cet EP, montre des aspects on ne peut plus encourageant quant au potentiel de l'équipe pour un écrire un death massif tout en restant mélodique mais, prise dans sa globalité, l'écriture me semble encore bien trop commune pour mériter autre chose qu'une bonne place en milieu de tableau de la troisième division, et je dis cela sans penser à mal, n'ayant jamais été un de ces esthètes n'écoutant que la crème de la crème. Cependant, du moins sur cette sortie, REBEL SOULS manque encore un peu d'arguments consistants pour me donner envie de partir à la découverte du passé tout en attendant le futur avec impatience. En somme, un disque honnête, sincère, qui, je le souhaite, permettra au groupe de retrouver un contrat discographique car il le mérite amplement. Mais en ce qui concerne ce « Leviathan », il est condamné à finir ses jours dans les oubliettes de ma mémoire : le moment est bon, comme une bière fraiche, je reconnais la qualité des instrumentistes ainsi que le soin tout particulier apporté aux lignes vocales, cela restera hélas insuffisant pour survivre au-delà du temps pris pour l'écriture de cet article.

