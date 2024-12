Sijjeel - Affiliation Of Horrid Containment Chronique Affiliation Of Horrid Containment

Si au réveillon de Noël vous entamez une discussion sur l’Arabie Saoudite, je doute assez fortement que le death metal arrive comme premier sujet voire arrive tout court, et quand bien même vous seriez entourés de chevelus érudits il y a fort à parier qu’à la question ‘’death metal et Arabie Saoudite’’ vos convives haussent les sourcils et vous laisse avec un ange (morbide) qui passe. Vous pourrez désormais vous la péter en lançant un lapidaire »Bah… Sijjeel quand même ! ». Bon allez, pour être totalement honnête c’est un peu de l’esbroufe puisque seul un membre du groupe est originaire de la péninsule arabique mais bon, on va pas gâcher une occasion de se la raconter un peu, non ? Effectivement, après avoir donné naissance à l’entité Sijjeel en 2013 le guitariste, membre fondateur et principal compositeur Hussain Akbar (que l’on retrouve aussi au sein de Creative Waste, tiens en voilà un deuxième et 100 % du coin !) s’est entouré d’un certain Lukas Kaminski à la basse (Stillbirth, Placenta Powerfist) et pour le chant de Floor van Kuijk dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça mais que l’on retrouve aussi chez Engulfed In Repugnance (aux côtés notamment d’Alexandre Giorgi, bassiste de Darkall Slaves) ou encore les brutasses de Korpse, le gus étant également en charge du mix et mastering au sein de son studio GLDCHN. Bref tout cela pour aboutir à l’EP « Cyclopean Megaliths » (2020) passé totalement sous les radars même des plus fouineurs d’entre nous mais qui a quand même dû taquiner les oreilles d’un certain Steve Green puisque paraissait deux ans plus tard chez Comatose un premier opus longue durée intitulé « Salvation Within Insanity ». Et même si ce dernier n’a pas (encore) eu le droit une chronique sur votre webzine chéri, il a pourtant délicieusement flirté à plusieurs reprises avec les esgourdes de votre serviteur dont la procrastination est devenue légendaire. Oui, on tenait là de la bonne came ma petite dame ! Un EP deux titres (« The Concurrent Cycle ») et vingt-quatre mois plus tard, nous voici donc en face de ce second album, une fois de plus joliment illustré par l’intarissable Rudi Gorgingsuicide.



Et mine de rien, tout ce petit monde vient une nouvelle fois de nous pondre un album de brutal death d’excellente facture. Evidemment rien de très novateur à l’horizon, seulement quand le niveau qualitatif est aussi élevé on ne peut que se réjouir. En effet « Affiliation Of Horrid Containment » renferme tout ce que l’on attend d’un album de brutal death, servi qui plus est par une prod vraiment irréprochable, organique où chaque instrument trouve complètement sa place, y compris la basse du sieur Kaminski qui claque aux fesses bien comme il faut. Je ne vais pas trop vous surprendre, l’essentiel du propos est ici de vous en coller une bonne grosse dans les ratiches sur des rythmiques où le blast sous toutes ses formes règne en maître, accompagnant le riffing totalement convaincant d’Hussain Akbar. Aucune surprise, on navigue en eaux typiques du brutal death US avec un riffing foisonnant, imposant, protéiforme et sachant parfaitement allier brutalité, technicité et efficacité, sans abuser dans aucun aspect en particulier. Je n’irai pas jusqu’à dire que style est varié car ça tabasse quand même bien sa mère la majeure partie du temps mais on est loin d’un brutal death abrutissant même s’il vous faudra un certain nombre d’écoutes pour totalement vous familiariser avec le bête car elle reste sacrément féroce ! Et ne comptez pas Floor van Kuijk pour adoucir le propos tant son chant se positionnera lui aussi du côté extrême de l’échiquier : un bon grogrowl bien guttural et profond, accompagné de quelques petites saillies plus aiguës du plus bel effet. Bref ça charcle sévère avec des riffs de bûcheron à vous amputer à mi-cuisse. Toutefois Sijjeel n’est pas non plus fort heureusement un énième ersatz uktra brutal, frontal, bête et méchant sans aucun relief bien au contraire ! Si le travail de composition du leader six-cordiste est déjà intrinsèquement remarquable et que le trio n’a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit en terme de brutalité franche et virile, en revanche il ne se contente pas de blaster à tout va comme un neuneu, sachant également nous réserver de nombreux breaks bien écrasants, sur lesquels on se délectera encore plus de cette basse belliqueuse (« Descendent Incertitude » à 3’52, « Abominable Captivation » à 2’08, « Relinquished unto Thee 14 » à 2’16, « Impaled Upon The Pyre » à 3’05...). Et ce n’est pas tout car certes « Affiliation Of Horrid Containment » est sacrément brutal, mais une brutalité embrumée d’une certaine noirceur qui sans aller jusqu’à jouer sur les plates bandes d’un Incantation ou Drawn and Quartered comme le suggère la fiche promotionnelle, habille tout de même l’album d’une ambiance particulièrement sombre, à l’aide de quelques leads ou autres passages ‘’mélodiques’’ qui évitent au tout de sonner trop monolithique (la fin de « Torment Upon Their Existence », celle de « The Congregation Under The Shade », ce passage excellent à 2’30 sur « Acquittal of the Cursed Appraiser », ).



Bref, en dehors d’un côté très académique (on pensera à Septycal Gorge, à Cenotaph, à Disgorge…), difficile d’adresser un réel grief particulier à ce deuxième opus de Sijjeel (le premier avait déjà bien planté le décors) tant le tout est maîtrisé de bout en bout et servi par un son clair naturel et puissant. Je ne vous ai même pas parlé du batteur !? C’est normal il n’y en n’a pas. Enfin vous m’avez compris, c’est encore Hussain Akbar qui s’est chargé de cette batterie programmée idéalement utilisée au son tellement naturel qu’il est quasi impossible de soupçonner une boite à rythme sans avoir eu l’info en amont. A l’heure où le bilan de fin d’année approche, s’il ne prétendra pas au podium, « Affiliation Of Horrid Containment » pourra toutefois crânement viser un top ten absolument mérité. Assurément l’une des très bonnes sorties extrêmes de l’année et un groupe à suivre de très très près.

