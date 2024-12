Deinonychus - Fatalist Chronique Fatalist

Warfare Machines et Warfare Machines avait été un gros cran en-dessous, et nous avions donc imaginé que la formation faisait partie du passé. Le retour avait été très réussi, donc nous étions redevenus attentifs à cet univers unique, à ce doom black parfaitement équilibré, sombre à souhait. Les années ont donc paru plus longues et les seuls os que nous avons eu à ronger durant tout ce temps ont été des rééditions des anciens albums avec de nouveaux visuels, dans des packages A5. Elles proposaient les albums sans le moindre changement côté musical, et avaient donc un intérêt très limité.



Par contre, je sais que certains, rares tout de même, avaient estimé que DEINONYCHUS avait déjà tout dit entre 1996 et 2004, et que les nouvelles compositions arrivaient trop tard, aussi fidèles soient-elles au style espéré. Eh bien, tant pis pour eux, qu’ils restent sur les anciens albums et ne s’intéressent pas aux dernières propositions, et encore moins à ce Fatalist, du DEINONYCHUS pur jus. 6 morceaux qui totalisent 45 minutes : 4 minutes pour le plus court (« Fatalist »), presque 10 pour le plus long (« Prays to God, Sleep with the Devil »). Mais peu importent les durées, car le temps cesse véritablement d’exister lorsque l’album est lancé. Chaque morceau est une plongée malsaine dans les Ténèbres. Il est impossible de ne pas se sentir happé, emporté malgré soi dans un monde que la lumière n’a jamais atteint. Une fois là, nous ne pouvons plus rien. Nous sommes perdus, condamnés à gratter éternellement des murs de terre en espérant trouver une issue, en espérant échapper à la souffrance.



