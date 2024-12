Death Engine - Ocean Chronique Ocean





Mais ça, c'est comme pour les yaourts : c'était avant. Death Engine s'est refondé avec Ocean, sa tête pensante Mikaël Le Diraison s'entourant de nouveaux membres pour améliorer une formule que l'on sentait naître sur Place Noire. La surprise est double, d'abord celle de voir les Français plonger dans un post metal aussi mélodique que rageur et surtout celle d'entendre une appropriation aussi fraîche, aussi personnelle, déjouant le jeu des filiations, commun dans ce genre enclin à l'héritage assumé jusqu'au cliché.



Exit donc les références appuyées à Breach, Cult of Luna ou Oceanic d'Isis. L'océan est ici plus rêvé que vécu, comme une fuite qu'on appelle de ses vœux. Une tristesse à vivre encerclé de béton transpire de cet album, le post metal de Death Engine peignant un décor bleu-gris sans oublier l'humain prisonnier sur scène. Le secret d'éviter ainsi les écueils ? Non pas la recherche de l'originalité à tout prix mais celle de faire de l'émotion son centre, de créer pour dire, une chose qu'on a tendance à oublier dans cette musique d'architecte trop souvent porté sur la matière et son agencement au-delà du reste – l'essentiel. Cris et chants redeviennent alors ceux d'êtres en déroute, des moyens d'expression de sa hargne, sa déception et, en creux, de son appel à l'aide au même titre que des guitares qui appuient ou répondent avec totalitarisme aux sentiments (sacré « Hyperion » crissant et grignotant toute joie).



