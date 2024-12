Konkhra - Sad Plight of Lucifer Chronique Sad Plight of Lucifer

KONKHRA en 2024, je doute que cela remue énormément les foules, qui ne se sont de toute façon jamais vraiment pressées tout au long de la longue carrière des Danois, les débuts remontant à 1990 avec la démo « The Vicious Circle ». Il faut dire qu’en plus d’être une formation de deuxième ordre, souvent dans l’ombre de compatriotes plus inspirés, ses disques n’ont jamais vraiment fait date, pas même un Sad Plight of Lucifer », huitième LP, il n’y a qu’un tout petit pas.



Concernant la pochette, l’idée est sympathique mais je ne sais pas pourquoi, je lui trouve un aspect synthétique qui me la rend aussi peu agréable que celle de « Life? » (Monsieur Mardi-Gras Descendres » d’Éric Liberge. Dans tous les cas, elle ne surpasse pas celle de « Spit or Swallow », qui reste leur meilleure inspiration dans son style suicide girl.



Si le morceau éponyme qui fait office d’ouverture m’enjaille de par son groove écrasant ainsi qu’un solo enlevé (sur ce plan-là, le boulot réalisé par la paire Anders Lundemark / Kiù Mathiesen s’avère être de qualité tout au long de l’album), je suis en revanche davantage refroidi par la suite, à commencer par le riff poussif de « Revolution » et ses lignes vocales besogneuses qui ne sont encore une fois transfigurées que dans les passages leads. Et si la bande a certes toujours évolué dans un registre death metal où le mid-tempo groovy régnait en maître, la formule qui marchait dans les années 90 peine désormais à se frayer un écho favorable dans mes oreilles. Trop linéaires, parfois vidées de toute énergie, les assommantes grosses rythmiques ne suffisent plus pour emporter l’adhésion, moi pourtant bon public et toujours conciliant avec les seconds couteaux.



On est souvent plus dur avec ceux qu’on aime et KONKHRA, c’est peut-être idiot, mais je lui porte une forme d’affection, son caractère d’élève prometteur qui a manqué de chance, finissant dans une ornière là où il aurait eu les moyens de faire la nique à un Four Depressive Seasons / Submit / There’s Something Rotten… », pataugeant éternellement dans des structures certes viriles mais manquant cruellement d’inventivité, voire de feeling (« Submit » bordel, ça c’est du panache !). Cela étant, je ne conteste pas que de-ci de-là (« Nothing Can Save You » par exemple), le quatuor n’est pas capable de faire taper du pied, claquer des doigts ou hocher la tête, ces moments forts restant néanmoins trop dispersées dans un LP finalement trop long compte-tenu de la faible richesse du propos. Il y a notamment une prolifération de structures qui se ressemblent, avec des influences davantage thrash metal que par le passé mais, sincèrement, au-delà du sixième titre j’ai commencé à ne plus rien distinguer, par manque de cadences différenciantes, de riffs au-dessus du lot, de lignes vocales dynamiques… En gros, l’homogénéité s’avère ici un défaut majeur car comme nous sommes déjà sur une imagination moyenne, le fait de la voir se répéter encore et encore au fil des compositions finit par venir à bout de ma patience, pourtant tenace.



