Am I Not - Climaxes and Vacuity

Ian Debeerst, le bassiste, a une autre passion : le nawak metal. Appellation d’apparence péjorative, elle cache surtout généralement des artistes touche-à-tout désireux de fusionner leurs schizophrénies au sein d’une seule entité qui réunirait l’ensemble de leurs influences hétéroclites dans un semblant de cohérence stylistique. Voilà à quoi s’essaye l’homme dans son projet AM I NOT, « Climaxes and Vacuity » étant la deuxième sortie de la formation après « Apparent Void » paru en 2017.



Au niveau des influences, c’est la Samaritaine des musiques rock, metal et électro écrites depuis les années 90. Bien entendu, la principale référence sera TOMAHAWK de crooner de « Poser Funeral »… Mais nous entendrons également du black et death metal passés au karcher de la musique disco (cf. CHILD ABUSE, le swing d’un grunge, stoner, black, chaotique hardcore (« I Kill Time ») ou tout simplement easy listening, autrement appelé « musique d’ascenseur ».



Mais l’auditeur n’est-il pas perdu dans cette avalanche de genres ? L’écoute garde-t-elle un sens ? Elle en aura pour ceux et celles qui aiment le n’importe quoi metal, c’est une évidence. En effet, au-delà des aspects hautement référentiels de ces neuf compositions, auxquelles j’ajouterais sans problème Ian Debeerst expose un talent ainsi qu’une force de persuasion impressionnants, entraînant aisément le chaland au fond du trou à la poursuite du lapin blanc.



