J’avoue que c’est pour moi une surprise. Je n’attendais clairement pas INHERITS THE VOID à un tel niveau d’exécution, riche de superbes influences heavy metal dans les quelques passages solos (« L’éternelle course des astres » par exemple) ainsi que de nombreuses mélodies cristallines. Avec le recul, je me rends compte que j’ai écouté assez peu de black metal cette année mais ce LP figure en tête de mes faveurs, s’achevant sur la course échevelée de « The Endless Glow of Twilight », la composition la plus longue et qui dévoile même quelques accents plus heavy doom d’une grande beauté. Une édition des plus classieuses pour enterrer l’année écoulée. , j’en avais déjà pensé beaucoup de bien l’année dernière, « The Impending Fall of the Stars » s’inscrivant parmi les très belles sorties de, l’aventure se poursuivant aujourd’hui, encore chez Avantgarde Music , avec la parution de ce troisième album intitulé «».Toujours mené en solo paren ce qui concerne le chant, la basse, la guitare et le clavier, le musicien a cette fois choisi de se faire accompagner à la batterie par Nicolas Muller , connu pour son rôle au sein d’ ARTEFACT . Clairement, la décision s’avère excellente tant le léger déficit de puissance que l’on aurait pu reprocher à la sortie précédente s’avère ici totalement gommé. Le mec impulse une force saisissante à chacune des huit compositions, contribuant grandement à l’excellence de l’ensemble, mais j’y reviendrai. En effet, afin de terminer ce point sur les changements notables, il faudrait encore préciser que lea été assuré au studiopar le très grand Dan Swanö , qu’on ne présente plus, et il confère à ce disque une magnifique touche à la fois actuelle et pourtant référentielle, clairement ce mec sait comment faire sonner du, insuffler de l’organique à la froideur cosmique.Evidemment, nous avons tous en tête des albums où des grands noms se côtoyaient et dont il n’est jamais rien sorti de bon, ce ne sera pas le cas ici. En effet, ces intervenants ne font que bonifier une inspiration qui a pris une tout autre dimension, plus épique, plus directe, plus rapide également, l’ensemble des morceaux se construisant sur des tempos appuyés où l’on peut désormais prendre la pleine mesure de la qualité de ces riffs déliés. Car même s’il y a bien quelques claviers, ce sont bien les guitares qui sont mises le plus en avant grâce à une sonorisation parfaite où tout est distinct. Le chant également me semble avoir gagné en intensité, en confiance peut-être, beau dans ses hurlements guerriers et avec un usage des chœurs revu à la baisse, ce qui me convient parfaitement.Difficile par conséquent de prendre «» en défaut tant chaque titre atteint une forme de perfection dans ce registre pourtant usé, effleurant parfois le grandiose, plantant fermement son drapeau au sommet des plus hauts glaciers. Ainsi, le travail d’écriture d’est vraiment exceptionnel mais le fait qu’il ait pu s’entourer d’un batteur hautement qualifié et passer entre les mains du maître ( EDGE OF SANITY PAN.THY.MONIUM ainsi que tellement d’autres) téléportent le groupe dans la sphère supérieure, passant sans contexte d’espoir à valeur sûre de la scènehexagonale, tout en ayant désormais les moyens de regarder le monde droit dans les yeux.J’avoue que c’est pour moi une surprise. Je n’attendais clairement pasà un tel niveau d’exécution, riche de superbes influencesdans les quelques passages solos (« L’éternelle course des astres » par exemple) ainsi que de nombreuses mélodies cristallines. Avec le recul, je me rends compte que j’ai écouté assez peu decette année mais ce LP figure en tête de mes faveurs, s’achevant sur la course échevelée de « The Endless Glow of Twilight », la composition la plus longue et qui dévoile même quelques accents plusd’une grande beauté. Une édition des plus classieuses pour enterrer l’année écoulée.

