Il apparaît fréquemment des gars qui sont à fond. Ils viennent de nulle part et ils enchaînent des albums, des EP, des démos pendant quelques mois, voire quelques années. Ils ont une force créatrice qui les pousse frénétiquement à composer encore et encore. L’Australien Sin Nanna de STRIBORG, L’italien Vardan et son groupe de dépressif, le Français Dhead Shaker qui occupe la scène underground avec son projet DRAAKANAON, Le Belge Déhà et ses plus de 20 groupes... Ils ont été incapables de s’arrêter et ont eu cure des réactions des auditeurs qui se sont plaints de ne pas suivre le rythme. Ils en ont fait à leur tête, et se sont lassés d’eux-mêmes pour certains. À cette liste, il faut désormais rajouter une nouvelle personne tout aussi hyperactive. Il s’appelle Damián Antón Ojeda, il est né en 1997 au Mexique, vit désormais aux Etats-Unis et se présente comme non-binaire. Mais plutôt que de s’attarder sur ce dernier point sans aucune influence sur la musique ni même sur les thématiques abordées, parlons tout de suite de deux de ses groupes, qui chamboulent les oreilles de nombreux fans du monde entier depuis quelques années.



Tout d’abord, il est le maître à penser de SADNESS, projet de dépressif post-black metal tristoune, qui est sur une lancée incroyable puisqu’il tient un rythme d’enfer depuis 2014, sortant au moins un album par an. 2023 a été l’année des splits avec 9 collaborations (STELLAFERA, JYMERIA, ALONG MEMORIES...), 2024 celle des albums avec trois sorties aux pochettes toujours aussi originales présentant des clichés de vie quotidienne... Ensuite, il se consacre à l’entité dont nous parlons aujourd’hui, née en 2020 mais avec déjà 10 opus et encore plus de splits et EP à son actif : TRHÄ. Ici, l’homme a laissé libre cours à son imagination débordante pour de nombreux aspects. Son propre nom d’abord. Ce n’est pas Damián mais (attention accrochez-vous !) : Thét Älëf, Nönvéhhklëth detna hacëntera Trha, Jôdhrhä dës Khatës, Dlhâvênklëth fëhlätharan ôdlhënamsaran Ebnan. Oui, tout ça c’est son nom. 50 fois plus long que le nom du groupe, TRHÄ, qui signifierait de son côté : "the key to true perfect magic, true fantastic desires and pleasures, and this distant magic place". Ça peut sembler farfelu, mais c’est juste que comme d’autres avant lui, il souhaite créer un monde personnel, avec des langages nouveaux, créés pour l’occasion : le "Hadlhaj", le "Jeuth Ryãvûln", le "Kadahh", le "Thëhht Dehël'hjän", ou encore le "Luclürh,". Je suis sûr que certains d’entre vous sont déjà largués, et pourraient même trouver tout cela inutile, pédant, vain... Qu’ils oublient alors toutes ces explications et qu’ils aillent à l’essentiel : la musique.



Et c’est excellent. C’est une déferlante de sons, ce sont des ogives de fougue et de fureur qui emportent tout et libèrent totalement chaque recoin du cerveau. Cet album contient 7 morceaux qui font tous entre 7 et 11 minutes, mais qui parviennent à prendre en otage l’auditeur durant une heure. Impossible de s’éloigner de ces compositions une fois qu’elles sont lancées. Alors que SADNESS faisait dans la douceur, TRHÄ fait dans le black metal très raw et surtout survolté. Le rythme est fou, les vocaux sont possédés, mais il y a surtout des mélodies de vicieux qui viennent nous grignoter les oreilles. Quelle jouissance auditive, c’en est presque gênant ! Ça surpasse haut la main la grosse majorité des sorties, avec des traits de génie indéniables, comme la guitare acoustique enrhumée à la fin du 4ème morceau. Un calme gris qui permet tout simplement de souffler avant la suite.



Cet album est énorme. Une déflagration de mélodies déchaînées. Et le pire dans cette histoire, c’est que cet album qui est sans doute l’un des meilleurs de 2024 est pratiquement donné. Le Bandcamp officiel ne réclame qu’un malheureux euro pour se l’approprier... en digital. Car c’est bien là le véritable souci du groupe, il ne sort pas vraiment ses chefs d’œuvre au format physique...

2024 - Autoproduction Black Metal déchaîné

tracklist 01. ah qältak da £ä Kado£ m £ä Nahatlav 02. li§logen hënajn'ºe 03. ga nêbamqevo£ lívër 04. úbaºh'la den mí¶as absu'jegra desde 05. uya£¶i enΩë 06. ◊u∫ancto£∫án 07. náhfla

Durée : 61:18

parution 1 Août 2024

