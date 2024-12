Dunkell Reiter - Thrash Never Dies Chronique Thrash Never Dies

DUNKELL REITER, dont le seul combat est celui de la survie du thrash metal qui, comme il le dit en intitulé de ce troisième LP, ne mourra jamais. Suis-je prêt pour une nouvelle galette faite de vestes à patches, de cartouchières, de cuir et de grosses lunettes de soleil ?



Nouvellement arrivé sur le label local Impaled Records, au catalogue extrême bien rempli, le quatuor poursuit son exploration d’une musique passéiste en s’appuyant sur quelques éléments clés qui, à défaut d’être indémodables, s’avèrent toujours aussi efficaces : le chant speed black thrash de Rivelly Assassin, les cavalcades rythmiques en aller-retour boostées par une double pédale efficace, sans être non plus renversante, de nombreux solos principalement joués en bas du manche pour atteindre les notes les plus aigues possibles, une basse ronflante enfin qui apporte une dimension un peu crossover aux dix compositions de ce « Thrash Never Dies ». Que du vu, revu, prévu, pour un disque qui, de la pochette au look des musiciens, ne laisse aucune place à la surprise, à l’étonnement. L’avantage, c’est que la déconvenue n’est également pas possible.



Du côté des influences, l’école américaine me semble être la plus présente et les références à OVERKILL, leads notamment, situés pile là où se rejoignent l’agressivité et la mélodie.



En dépit des qualités instrumentales et d'une interprétation quasi sans faille, le groupe gagnerait tout de même à faire plus court (les six minutes de « Game of Death » et son introduction très « Painkiller », les plus de cinq d'« Evil Never Dies »), mon ressenti global serait bien meilleur avec dix à quinze minutes de moins sur la durée totale d'un LP qui s'enlise parfois dans de trop longues parties instrumentales (foison de solos, de passages purement rythmiques) ou encore des mid-tempos qui vont moins bien au teint des musiciens. Car ces derniers n'évoluent pas dans le techno thrash et les morceaux proposés ne sont structurellement pas pensés pour être autant étirés. Par conséquent, si ce serait mentir que d'affirmer que le moment passé en compagnie de DUNKELL REITER est désagréable, il sera toutefois difficile d'expliquer un engouement sans limite. Ok, ça pulse (« Eternal Nightmare »), la voix parvient à ne pas agacer en évitant les notes criardes, les riffs sont carrés et c'est bien produit avec juste ce qu'il faut d'amateurisme pour conserver cette saveur underground, le batteur aime Dave Lombardo (certains patterns de double sont typiques) mais les plans répétés à la JUDAS PRIEST (« Evil Never Dies ») finissent de m'inciter à pousser le disque sur le côté.

