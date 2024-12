Xibalba - Aztlán Chronique Aztlán (EP)

On oublie la déception Tzompantli et son Beating The Drums Of Ancestral Force au death / doom trop classique et longuet entouré d’influences ethniques « histoire de » pour se souvenir que Xibalba, projet phare de Brian Ortiz, a fait un retour par la petite porte à la fin de l’année dernière. Cela ne l’empêche pas de la fracasser, profitant d‘un passage sur le label Closed Casket Activities (Harm’s Way, Full of Hell, Twitching Tongues, Kruelty…) pour rappeler qu’il est un groupe de hardcore avant tout. Seize minutes, quatre titres – dont un réenregistrement de « Fuck Your Pelon » présent sur le split avec Incendiary –, soit un court-jus qui peut paraître accessoire mais est le format parfait pour offrir un hardcore beatdown sulfureux aussi béta qu’oméga. Ça sent la fin, la guerre appelée de ses vœux, la part death metal s’assimilant à un Bolt Thrower aztèque s’embourbant dans la boue et le sang.



Adieu mélancolie, place pleinement à l’envie d’en découdre, quelques riffs se chargeant de peindre un décor de chaleur intenable et rites sacrificiels où les vêtements tombent et le besoin de violence s’échauffe. Clairement, on n’est pas dans la finesse ; cela n’empêche pas de laisser Xibalba parler son identité, par des proférations en espagnole ainsi que des guitares pleines de menaces n’oubliant pas qu’elles demandent à être appliquées (la fin du morceau-titre, les chenilles de tank se mettent en marche dès « Descending Into... »). De quoi patienter jusqu’à un longue-durée qu’on espère tout de même plus riche, mais tout aussi destructeur.

