Bloody Violence - Divine Vermifuge Chronique Divine Vermifuge

Klub (Paris), il y a un certain Bloody Violence qui s’y produit, je n’en ai jamais entendu parler, lui me dit que c’est n’importe quoi avec un mec qui shredde comme un porc, nous y allons, branlée ultime, je suis amoureux.



Ce concert avait lieu pour la tournée « Divine Vermifuge » et si je vous avais déjà parlé de l’EP brutal death metal technique, quand bien même leur réputation resterait parfaitement confidentielle. En effet, alors que le line up se voit inchangé, le quatuor a développé une intensité ainsi qu’une technicité que l’EP n’avait fait qu’effleurer.



Le projet est toujours aussi aliénant en ce qui concerne les guitares notamment, le jeu d’Igor Dornelles, devenu complètement branque et hors de contrôle, ce dernier te tartinant la gueule de plans tous aussi complexes les uns que les autres, le voir en live est une véritable expérience… Mais il manque un truc peut-être, un élément de studio. Car autant en concert tu restes bouche bée devant l’aspect pernicieux de ce brutal death frôlant la débilité tant il s’avère techniquement incompréhensible, avec la grosse voix de Cantidio Fontes, peut-être trop basique pour la dinguerie que sont chacune des compositions.



Cependant, l’album peut s’avérer lassant et je le comprends d’autant mieux qu’il finit moi-même par me foutre les nerfs à vifs, en dépit de l’amour que je lui porte. Il faut dire que la dominance du shred pourrait rendre maboule n’importe quel auditeur bien portant, le reste finissant presque par devenir accessoire alors que, globalement, nous sommes face à une solide sortie de brutal death, originale rien que par son guitariste mais ayant également la politesse de ralentir parfois la cadence (le final de « Sky Burial ») pour que le benêt que je suis parvienne à piger ce qui se passe.



Cependant, ces quelques instants de repos sont tellement rares (bouffe-toi « Colares UFO Flap ») qu’ils en deviennent anecdotiques et je ne recommande clairement pas l’écoute en état d’ébriété. Ton oreille interne te dira de bien aller te faire foutre, tu sentiras les vertiges (pas ceux de l’amour chers à Bashung) envahir ton corps, le sentiment de nausée, l’envie irrépressible d’arrêter l’écoute et ce sera bien légitime parce que le concept s’avère totalement déboussolant pour le cerveau, comme s’il était privé d’oxygène pendant près de quarante minutes et ça, c’est énorme ! On a connu des légumes moins tenaces. Et c’est bien ainsi que je perçois mon cerveau en sortie de « Divine Vermifuge » : lessivé, essoré, abruti, déglingué.



