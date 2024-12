Aabode - Neo​-​Age Chronique Neo​-​Age

AABODE avait publié son premier EP death et industrielles évoquant tour à tour Neo-Age ».



Du côté de l’artwork, Aabstracter et Aabyssal ont fait appel aux talents de Stefan Thanneur que vous connaissez peut-être pour ses travaux auprès de



« Coral » explose dans les enceintes, qu’est-ce que c’est que ce bordel ? De prime abord, je peine à distinguer quoi que ce soit : riffs martiaux (quel son de guitare !), arpèges lointains, voix encore plus lointaines, sonorités électroniques glacées, des changements de tempos éboulés sur des cassures nettes ne ménageant aucune transition, nous ne sommes pas sur un truc qui est pensé pour ménager l’auditeur ou ne serait-ce que rendre l’écoute un tant soit peu confortable. Et alors que le titre développe ses huit minutes, je me fais une première remarque : peut-être qu’AABODE n’est pas créé pour être écouté de façon classique, analytique, le casque sur les oreilles, la plume à la main. Il faudrait laisser le disque vivre, entre contemplations monastiques et pulsions violentes d’un univers inhumain, subir les pulsations alternant tachycardie / bradycardie sans logique apparente, cœur rouillé, artère de câble électrique, poumons d’acier, déficit de globules rouges, globules blancs détruits par la chimiothérapie, ondes sonores dysfonctionnelles… « Ayre » nous ramène sur le terrain plus balisé d’un



Oui, « Neo-Age » contient des titres (sept). Ils ont des noms, des durées, des paroles mais les écouter revient à participer à la course de l’Ultra Tunnel : arpenter 321 km dans le noir absolu. Les oreilles perçoivent des stimuli sans parvenir à déterminer d’où ils viennent, des choses nous frôlent, tantôt moites et gluantes, tantôt froides et rêches, les concepts de temps et d’espace déclinent vers l’obsolescence, les repères s’étiolent en une brume visqueuse de perceptions saccagées. L’envie est parfois grande de stopper la progression, de s’asseoir et de se laisser pourrir là, le corps rongé lentement absorbé par un sol spongieux.



Pour mon goût parfois gâté, c’est le traitement des guitares qui me fascine le plus dans cette sortie. Elles sont issues des meilleures usines de metal industriel, totalement oxydées, alors qu’en arrière-plan se déroule une rave cyberpunk de junkies pétés au crack, à l’oxidado, au fentanyl, à la kétamine… L’auditeur déambule alors anesthésié sur un dancefloor poisseux (« 20247 YOD »), frôlant des humains augmentés aux crocs de bêtes fauves (« Rem(a)inder »), et ça fait salement flipper comme expérience parce que « Neo-Age » ne connaît ni la pitié ni l’amour, il transpire le rejet absolu de l’humain, l’appellation mechanized hyper death metal prenant ici un sens tout symbolique : la mécanique asservie à l’homme, l’homme augmenté par-delà la souffrance et la mort, connecté aux machines, le death comme vague réminiscence d’une époque où le corps jouait encore un rôle dans les rouages de l’horreur.



2024 - Godz Ov War Productions Mechanized Hyper Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Aabode

Mechanized Hyper Death Metal - 2023 - France

formats CD, Digital / 06/12/2024 - Godz Ov War Productions

nouveaute A paraître le 6 Décembre 2024

écoutez Coral

Perpetual

Ayre

De-Vore

Neo-Age

2047 YOD

Rem(a)inder

vidéos Ayre

Aabode

Extrait de "Neo​-​Age" 2047 YOD (Guitar Playthrough)

Aabode

Extrait de "Neo​-​Age"

tracklist 01. Coral (07:59) 02. Perpetual (03:58) 03. Ayre (05:25) 04. De-Vore (04:16) 05. Neo-Age (07:08) 06. 2047 YOD (04:49) 07. Rem(a)inder (04:57)

Durée : 38:32

line up Aabstracter / Guitare, Basse, Beats

Aabyssal / Chant, Electronique

