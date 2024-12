Angantyr - Indsigt Chronique Indsigt

ANGANTYR ne se renouvelle pas, il fait moins de vagues et marque moins, même s’il est au même niveau qu’auparavant. ». Donc oui, c’est la même constatation avec Indsigt et ses 5 compositions de grande qualité. Elles sont tellement dans la veine des anciennes qu’elles pourraient sembler anecdotiques. Et pourtant...



ANGANTYR est évidemment toujours le groupe d’une seule personne : Ynleborgaz. Le Danois né en 1980 a marqué doublement la scène black metal depuis les années 2000. Tout d’abord avec le groupe dont on parle ici, mais également avec son autre projet, bien plus dépressif : MAKE A CHANGE... KILL YOURSELF. C’est rare d’ailleurs de trouver un artiste ayant eu autant de succès avec deux formations différentes. Roman Saenko (HATE FOREST, DRUDKH) et Tobias Möckl (PAYSAGE D’HIVER, DARKSPACE) me viennent d’abord à l’esprit, tout comme Kaldrad (FOREST, BRANIKALD). Etant seul, l’homme n’est jamais perturbé par des visions extérieures et peut garder une orientation claire et évidente. Ynleborgaz poursuit son chemin et se contente de créer de nouveaux sentiers dans sa forêt habituelle.



Indsigt est constitué de 5 pistes uniquement, mais elles sont toutes longues, comprises entre 7 et 15 minutes. Elles ne regorgent pas de variations et de surprises, mais parviennent au contraire à hypnotiser l’auditeur avec des riffs qui se répètent et qui évoluent très en douceur. Un black metal à la fois conquérant et tourmenté entraine des ambiances uniques et reconnaissables, mais surtout intrigantes, car le cœur se retrouve tiraillé entre plusieurs émotions. La nostalgie, la peine, la grandeur, la libération... Cet album donne une nouvelle fois l’impression d’être un bilan d’une vie, ou de toutes les vies, de toute l’existence en elle-même.



