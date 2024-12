The Flight Of Sleipnir - Nature's Cadence Chronique Nature's Cadence

L’année 2024 doom est juste incroyable. Je te l’ai déjà dit, je radote, je le sais bien. Au bout du bout de cette année, voici venir le nouveau The Flight of Sleipnir, combo ricain que je ne te ferai l’offense de te présenter si tu aimes le style, pourvoyeur d’un doom folk un brin sludge que j’ai aimé dès la première écoute, dès Lore surtout en réalité et qui n’a eu de cesse de se bonifier tout au long de sa déjà longue carrière.



Tu ajoutes à cela des artworks magnifiques et tu as ton groupe de doom melting pot haut de gamme à exhiber dans tous les festivals dignes de ce nom. Nature’s Cadence ne va pas modifier le tir. Comme les derniers magnifiques Skadi et Eventide, Nature’s Cadence prolonge le plaisir en mêlant étroitement folk, stoner, BM parfois et doom trad’ au sein de structures magnifiées par une science de la composition que peu peuvent prétendre égaler.



Dès North, qui sert d’ouverture et de pièce maîtresse, on entre de suite dans le vif du sujet. Le rythme est enlevé, les mélodies s’incrustent d’emblée dans la structure pour un morceau très riche et très varié, qui privilégie les ponts (dès 1’, une accalmie qui relance le morceau vers des territoires plus ambiant, plus mystiques aussi) et les cassures. Comme sur Eventide, les morceaux sont chargés en informations et en changement de direction. Les enchaînements stoner lourds et les ponts atmosphériques constituent une partie du débat, même si ces derniers occupent désormais une large part, couplés d’une voix BM qui déchire littéralement les titres (North, Madness, Vingthor, Wanderer).



Nature’s Cadence est plus sombre que ses prédécesseurs, plus axés sur des atours BM, notamment dans le travail sur les voix, le stoner se faisant plus discret au profit d’une base rock n’roll / hard rock plus marquée (North, Madness). L’agressivité ressort clairement ici de la voix ultra hantée et habitée plus que des solis heavy qui parsemaient les anciens albums (et encore sur le pont central de Madness) et du contraste qu’elle apporte avec des structures majoritairement atmosphériques, très amples et mélodiques. Elle tranche également avec la voix plus claire, presque pop, qui soutient certains développements mélodiques (l’alternance est marquante sur Madness entre une voix déchirée typique et une voix claire proche d’un Opeth ou d’un Enslaved).



Les envolées lyriques constituent toujours l’une des bases évidentes des structures proposées. C’est le cas sur North ou sur Madness. Elles sont couplées d’arrangements sublimes, comme sur Madness avec cette espèce de jeu à la batterie, mi blues, mi jazz incroyable qui tombe comme un couperet, d’un coup, au cœur du morceau. De même, le départ très sombre de Vingthor, mi electro, mi spatial avant qu’un déluge de riffs stoner ne tombe subitement sur la structure, conférant une ampleur et une emphase réelle au morceau. Gorgés de groove, de rock, ces titres débordent d’idées sans rien perdre de leur dynamique. La basse ronronne (Vingthor), la rythmique déroule son univers bigarré en passant allégrement d’un mid-tempo desert rock bien gras à du riffing plus nettement metal ou à un blue nostalgique (le départ saisissant, à la guitare sèche, de The Woodsman et l’enchaînement avec des accords presque country et toujours bluesy, qui soutiendront tout le morceau). C’est brillant et déroutant.



La musique de The Flight of Sleipnir est toujours aussi surprenante et magique. Originale, décalée, magnifique dans sa façon d’organiser de manière naturelle des univers souvent opposés, la musique du combo américain détonne. Nature’s Cadence en propose une synthèse parfaite, mélangeant comme à leur habitude une forme de poésie avec des fondations plus nettement nocturnes. Brillant !

