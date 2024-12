Vspolokh - Мрьтвоземъ Chronique Мрьтвоземъ

VSPOLOKH est de retour ! Oh, ça va encore faire du bien ça, c’est sûr et certain ! Je ne me suis toujours pas remis de leur album de 2020, Pomre, que j’ai poncé encore et encore. Pourtant, je n’en ai pas beaucoup entendu parler. Il aurait se faire plus remarquer vu ses fortes qualités et le fait qu’il soit signé chez Purity Through Fire, label allemand particulièrement fiable... Tant pis, voici une nouvelle occasion de se faire connaître, d’autant que l’efficacité me semble encore plus évidente sur ces 6 nouvelles compositions !



VSPOLOKH est un groupe russe qui vient de fêter ses 20 ans d’existence, mais qui n’a que trois albums à son actif. Il est composé de quatre membres qui ont tous eu l’occasion de jouer dans d’autres formations. Vel, le membre fondateur, est aux guitares et aux vocaux. On le retrouve dans FOREVERDARK WOODS et СМАГА. A.D., le bassiste, a également joué dans cette dernière formation. Alexander JC, le guitariste, est quant à lui membre de DYSTONIA tandis que V.S., le batteur, se retrouve lui aussi dans FOREVERDARK WOODS.



Le groupe m’impressionne une nouvelle fois durant 45 minutes. Il est véritablement un maître pour créer des ambiances fortes et envolées avec une touche de désespoir désabusé. Non mais que c’est jouissif d’entendre des morceaux qui sont aussi habités et qui transporte l’âme aussi instantanément. Comme beaucoup de formations russes, il parvient à réveiller le blizzard, et beaucoup de passages sont très agressifs, d’autant plus que le chanteur a une voix très rude, qui racle presque autant que celle d’un HOLDAAR. Cependant, il arrive souvent un moment lumineux inattendu qui fait basculer la composition dans un autre monde. C’est comme si nous subissions une tempête de sable, mais que subitement un rayon de soleil venait transpercer le ciel. Il ne nous sauve pas, il ne résout pas notre problème mais il vient rendre notre détresse belle, magnifique... Des éléments nécessaires pour qu’une tragédie soit parfaite...



Et parfois, la tempête se calme véritablement, et le calme devient à son tour magique, comme sur « Kialimskaya pad'», morceau lancinant pendant 6 minutes et qui s’emballe merveilleusement sur ses 2 minutes finales. Tout l’album est ainsi passionnant, et il est difficile de retranscrire avec des mots ce qu’il parvient à éveiller en nous. Quelques comparaisons pourraient peut-être donner une idée... DRUDKH, SEVEROTH, KRODA et BRANIKALD... Juste pour les impressions de bourrasque en ce qui concerne ce dernier...



Voilà, il faut vraiment aller écouter cet album, il vaut le détour et devrait compliquer la tâche de ceux qui avaient déjà bouclé leur top en cette fin d’année... Par contre, je ne sais pas s'il va être facile à trouver car le label est désormais russe, et apparemment tout jeune, n'ayant que cette formation dans son catalogue, ou presque...

