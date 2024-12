Aufnorden - America Septentrionalis Chronique America Septentrionalis

Et voici la FAQ d’AUFNORDEN – America Septentrionalis !



« Sakrifiss, peut-on pardonner ce groupe pour son ancienne affiliation à la mouvance NSBM sachant qu’il a mis de côté cette idéologie désormais ? »

Allez, oui. Surtout que cela fait maintenant au moins un an et demi qu’il a préféré se tourner vers l’univers des vikings. Il est désormais très gentil.



« Sakrifiss, peut-on excuser ce groupe de ne plus faire partie de la mouvance NSBM alors qu’on aurait aimé qu’il poursuive du côté des vilains ? »

Oui, on peut l’excuser. Dämmerung a des qualités encore plus respectables que ses thématiques… Et tu sais quoi, ce sont des qualités musicales, donc ça pourrait t’ouvrir de nouveaux horizons.



« Sakrifiss, le black metal ne tourne-t-il pas en rond et AUFNORDEN ne copie-t-il pas trop d’anciens groupes justement ? »

Tu as raison, il n’y a plus de nouvelles grandes tendances récemment, mais on trouve quand même une ribambelle de groupes qui parviennent à mêler des choses qui existaient déjà pour en faire une bonne mixture. Ce n’est pas révolutionnaire et cela ne crée pas une nouvelle branche de BM, mais cela donne quand même une saveur intéressante. J’imagine que tu penses à BATHORY à l’écoute de cet America Septentrionalis, deuxième album du Québécois. Et c’est vrai, mais est-ce que ce sont des compositions qu’auraient pu enfanter Quorthon ? Peut-être sur Nordland ? Oui, mais elles sont un peu plus légères, avec aussi des pics de mélodies très heavy. Mais finalement, c’est particulièrement entraînant et l’esprit se laisse rapidement convaincre, donc on oublie le maître. Sauf au milieu de l’album quand on découvre les reprises de « Man of Iron » Part I et II.



« Sakrifiss, je suis fan d’IFERNACH, qui est aussi un projet de Dämmerung, dans lequel il s’y fait appeler Finian Patraic. Je vais donc accrocher à AUFNORDEN ? »

Alors là, rien n’est moins sûr, parce qu’IFERNACH fait dans le raw black bien cru et agressif. AUFNORDEN en est assez loin. Il n’y a finalement que le côté « fait maison » qui reste similaire.



« Sakrifiss, la pochette m’inquiète… Elle est laide et cheap. La musique aussi ? »

Bon… La pochette n’a pas trop de succès, mais j’en ai vu des pires quand même. Par contre, c’est vrai que dans la musique aussi on risque de retrouver des passages un peu cheap. Le clavier sur « Surrounded by Danger », ou même tout le morceau instrumental « The Ice Age Blacksmith ». Il y a effectivement quelques maladresses par moments…



« Sakrifiss, un mot sur les vocaux ? »

Alors ils sont crachés, typiquement black metal, et il y a des passages plus clairs comme sur « Cape Dorset », et parfois ils sont utilisés en chœur. Toutes ces voix collent bien aux ambiances. On aura par contre l’oreille qui se dressera un peu plus sur « La liberté pour les braves », tout simplement parce que les paroles y sont en français et sont très audibles. C’est d’ailleurs le problème parce qu’à part « La liberté pour les braves » qui est répété sans cesse, il n’y a pas d’autres paroles. On se lasse vite d’entendre cette phrase répétée en boucle… Ailleurs il y a aussi la bonne surprise de trouver une voix féminine. C’est efficace et frais.



« Sakrifiss, on peut le trouver où cet album ? »

Autant le prendre directement à la source, sur le label qui est en fait l’Allemand Darker Than Black !



"Sakrifiss, verdict ?"

J'ai bien accroché à l'album. J'aurais aimé que les passages heavy apparaissent plus fréquemment car c'est à ce moment-là que le groupe est meilleur et qu'il nous booste au maximum. La prochaine fois peut-être ?

2024 - Darker Than Black Black Metal de viking Chroniqueur : 7.5 / 10

plus d'infos sur Aufnorden

Black Metal de viking - 2022 - Canada

écoutez La Liberté Pour Les Braves

tracklist 01. Die Frost Völker (04:29) 02. Malsum's Roar (04:21) 03. Anti Modernist (03:15) 04. Man Of Iron Part I (Bathory Cover) (02:13) 05. Man Of Iron Part II (Bathory Cover) (03:07) 06. The Ice Age Blacksmith (02:37) 07. Surrounded By Danger (03:52) 08. La Liberté Pour Les Braves (05:07) 09. Cape Dorset (04:46) 10. Frost Eternal (04:33)

Durée : 38:20

line up Dämmerung / Chant, Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

parution 23 Mars 2024

